Ferdi Tayfur’dan uzun süre sonra yeni fotoğraf

Arabesk müziğin önde gelen temsilcilerinden Ferdi Tayfur'dan uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf geldi.

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1960’ların sonunda başladığı müzik yolculuğunda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan, 30’dan fazla albüm ve 30’un üzerinde film yapan sanatçı Ferdi Tayfur 2011 yılında yüz felci geçirdi.

Rahatsızlığının ardından sahnelerden uzak bir hayat sürmeye başlayan Tayfur bu sürede ‘Bir Zamanlar Ağaçtım’ ve ‘Paraşütteki Çocuk’ adlı iki kitap yazdı.

Marmaris’te yaşayan 76 yaşındaki sanatçının uzun süre sonra fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Menajeri Şirin Gözalıcı’nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda yer alan fotoğraf şöyle:

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