Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşan karakterine hayat veren Gözde Kansu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gözde Kansu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan Kansu, 2007 yılında Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Nimet karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

Haylaz Babam, Yeter Anne, Kurşun Yarası, Canım Annem, Cemile, Mürüvvetsiz Mürüvvet, Al Yazmalım, Ankara'nın Dikmeni, İçerde, Dudaktan Kalbe, Aşk Üçgeni, Issız Adam ve Kutsal Bir Gün, gibi birçok dizi ve filmde rol alan Gözde Kansu, 2013 yılının Ekim ayında Atv'de yayınlanan “Veliaht” yarışmasında sunuculuk yaparken giydiği dekolte kıyafeti, bakan Hüseyin Çelik’in beğenmemesi yüzünden işinden olmuştu.

Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşan karakterine hayat vermiş olan Gözde Kansu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

Gözde Kansu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Eyşan) (TV Dizisi)

2016-2017 – İçerde (Yeşim) (TV Dizisi)

2015 – Medcezir (Olcay) (TV Dizisi)

2015 – Geçmiş (Esin) (Sinema Filmi)

2014 – Ankara'nın Dikmeni (Tilbe) (TV Dizisi)

2013 – Kutsal Bir Gün (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Al Yazmalım (Helin) (TV Dizisi)

2010 – Hanımın Çiftliği (Seher) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Emine) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2009 – Aşk Üçgeni (Zeynep/Tuana) (Sinema Filmi)

2008 – Issız Adam (Sinem) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Dudaktan Kalbe (Nimet) (TV Dizisi)

2006 – Cemile (Elvan) (TV Dizisi)

2005 – Haylaz Babam (Sekreter Yasemin (TV Dizisi)

2005 – Kısmet (Ebru) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (TV Dizisi)

2004 – Mürüvvetsiz Mürüvvet (Sinema Filmi)

2003 – Kurşun Yarası (Nefise) (TV Dizisi)

2002 – Yeter Anne (Deniz) (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Defne'nin Arkadaşı) (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Abuzer Kadayıf (Plajdaki Kız) (Sinema Filmi)

1999 – Ayrılsak da Beraberiz (Öğretmen) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)

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2019 – Kuaförüm Sensin (Sunucu)