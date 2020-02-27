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Gülben’den manidar Kandil tebriği
Gülben’den manidar Kandil tebriği
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından çocuklarının ve annesinin eski bir fotoğrafını paylaştı. Ergen bu kare üzerinden takipçilerinin kandilini kutladı ve bir de mesaj verdi.
Magazin 27 Şubat 2020 - 09:19

İş temposu dışında kalan vaktinin neredeyse tamamını çocuklarına ayıran ve yaptığı paylaşımlarla da onlara olan düşkünlüğünü her fırsatta gösteren Gülben Ergen, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü pas geçmedi ve çocuklarının bir fotoğrafını paylaştı.

Ergen, bu karenin üzerine “Başka hayatların tayfası olmak yerine, kendi hayatımın kaptanı olmayı seçeli daha mutluyum… Kandiliniz mübarek olsun” yazarak hem bir mesaj vermiş oldu hem de takipçilerinin kandilini kutladı.

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