Gupse Özay, Demet Akbağ’ın programında itiraf etti

Oyuncu Gupse Özay, meslektaşı Demet Akbağ'ın yaptığı 'Bi Kahve Sohbeti' adlı programa katıldı. Özay, burada yaptığı itiraf ile dikkat çekti.

Akbağ yayında Özay'a “Nedir senin bu eltiler ve görümcelerle derdin” diye sordu. Ünlü oyuncu bu soru üzerine erkek kardeşine aşırı düşkün bir kadını anlatan “Görümce” ile yengesinden özür dilediğini itiraf etti:

“Ben de görümceyim. Abimin eşine biraz çektirdim. Tabii yaptıklarımı filmde abarttım. Abimin eşi Jennifer yoga öğretmeni, çok ılımlı bir kadın. ‘Görümce' filmiyle kendimle barışıp ondan özür diledim.

Büyük bir aile olduğumuz için de diğer filmlerimde de akrabalık ilişkilerini bolca kullandım.”