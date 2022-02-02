Hadise’nin aşkı Mehmet Dinçerler’den borç açıklaması

Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı konuşulan Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi: "Babamın ve amcamın ortağı olduğu şirkete maalesef kefil oldum. Bütün ödeme takvimine uydum. Bir tane dahi takibe alınmış borcum yoktur. Şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların neredeyse hepsini kapattık."

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İş hayatında zor günler geçirdiği konuşulan Mehmet Dinçerler, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

* Çocukluğumdan beri ticaretin içerisinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim en temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum.

* Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması ile bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz de 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

* Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.

* Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.

“YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN”

Hadise ile Mehmet Dinçerler geçen günlerde evlilik kararı almıştı. Dinçerler sevgilisine 40 bin dolar değerinde bir tektaş hediye etmişti.

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