Haluk Levent: Tüdanya borç içinde!

'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tüdanya, kanserle mücadele ediyor. Maddi zorluklar da yaşayan sanatçının yardımına Haluk Levent koştu.

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Bir dönemin en ünlü sanatçılarından olan ve seslendirdiği ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya, gırtlak kanseriyle mücadele ediyor.

Gırtlağının alınmasının ardından sesini kaybeden ve zor günler geçiren sanatçı, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

HALUK LEVENT, TÜDANYA’NIN YARDIMINA KOŞTU

Haluk Levent ile AHBAP Derneği, maddi ve manevi zorluk yaşayan Tüdanya’ya yardım eli uzattı.

Harekete geçen ve valilikten onay alarak yardım kampanyası başlatan Levent, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Şarkıcı, paylaşımında, “Tüdanya! Eski ses sanatçımız… En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi” ifadelerini kullandı.

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