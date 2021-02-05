Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner’in vasiyeti ortaya çıktı

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner, durumunun kötüleşmesi üzerine dün yoğun bakıma kaldırıldı. 58 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Kardeşinin vefatı sonrası açıklama yapan abla Coşkuner, “Bir gün evvel konuştum. Bana pilav yap gel dedi” diye konuştu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Coşkuner’in ölümünün ardından yıllar önce açıkladığı vasiyeti de ortaya çıktı. 2013 yılında ‘Mesut Yar’la Burada Laf Çok’ programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında “Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye… Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar… Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim” demiş.

ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Coşkuner’in zamansız vedası sanat dünyasını yasa boğdu. Safiye Soyman, Işıl Yücesoy, Nilgün Belgün, Ebru Gündeş, Ferhat Göçer gibi birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

AYLARDIR KANSERLE SAVAŞIYORDU

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştı” ifadelerine yer verilmişti.