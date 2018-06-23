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İlker Kaleli: Bu sefer mesele ‘hepimiz’iz!
İlker Kaleli: Bu sefer mesele ‘hepimiz’iz!
Oyuncu İlker Kaleli, sandık başına gitmeye sayılı saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Magazin 23 Haziran 2018 - 12:08

Başrolünde oynadığı Poyraz Karayel dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu İlker Kaleli, milyonlarca insanın sandık başına gideceği seçim öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılacak seçimle ilgili dikkat etmemiz gerekenleri sıralayan Kaleli, sözlerine ‘Şöyle bir toparlayalım kafayı’ ifadeleriyle başladı. İşte İlker Kaleli’nin satırları: “Şöyle bir toparlayalım kafayı. Mesele o parti bu parti değil, “Onlar” – “biz” değil, Takım tutar gibi siyaset, dizi izler gibi siyasetçi izlemek değil. Siyaset üstünden nispet yapmalar, nefret etmeler, öfke kusmalar, haklı olma sevdasıyla kendinden geçmeler değil. Bu sefer mesele “hepimiz” iz. Şakasız, komiksiz, ciddi ciddi “hepimiz”. Bu sefer mesele vicdan… Hak, hukuk, adalet, vizyon, akıl, eşitlik, olmak istediğin gibi olmak, yaşamak istediğin gibi nefes almak. Bu sefer mesele kendin gibi olanı kayırmak yerine hep beraber güçlü olduğumuzu fark etmek.. Geçmiş hesabı sormak yerine,geleceğimiz için en doğru kararı vermek. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Mesele bu. Pazar günü önce elinizi vicdanınıza koyun sonra da oy kullanın.”

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