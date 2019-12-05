İşte Can Yaman için oluşturulan önlem paketi!

Yapımcı Faruk Turgut, oyuncusu Can Yaman'ın İspanya'da yaptığı maksadını aşan açıklamaları sonrasında mart ayında başlayacak dizisinin iptal edildiğini ve eylül ayına kadar ortalıkta görünmeyeceğini söyledi.

Türkiye, oyuncu Can Yaman’ın gaf dolu çıkışlarını konuşurken Yaman’a belki de en sert tepki yapımcısından geldi. ‘Erkenci Kuş’ dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Yaman’ın mart ayında başlaması düşünülen yeni dizisi eylül ayına bırakılırken, onunla ilgili de bir önlem paketi oluşturuldu.

“ÇİZMEYİ AŞTI”

Yapımcı Faruk Turgut, katıldığı bir magazin programında İspanya’daki açıklamalarından dolayı ‘Çizmeyi aştı’ diye bahsettiği Yaman için hazırladığı önlem paketini de ilk kez açıkladı. İşte Can Yaman için alınan önlemler…

-Can Yaman apar topar Kıbrıs’a gönderildi.

-Kıbrıs dönüşü ortalıkta fazla görünmemesi adına yurt dışına uzun bir tatile gönderilecek.

-Bebek’teki evinden çıkartılacak olan Yaman gözlerden uzakta bir semte yerleştirilecek.

-Eylül ayına kadar dizisi ertelendiği için bu süre zarfında İtalya’da yayınlanan Survivor’da sunuculuk yapacak.