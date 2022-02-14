Julia Fox, paylaşımları sonrası Kanye West’ten ayrıldı

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, en son eşi Kim Kardashian'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuş, bu sözlerine yanıt alamayınca da Kardashian'ın sevgili Pete Davidson'u hedef almıştı. West'in bir süredir birliktelik yaşadığı Julia Fox'un bu sosyal medya paylaşımlarının ardından West'ten ayrıldığı öne sürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanye West, boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian’ın yeni sevgilisi Pete Davidson’ı topa tuttuğu sosyal medya paylaşımlarının ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, yeni ismiyle Ye olarak anılan şarkıcıya bir darbe de bir süredir birliktelik yaşadığı aktris Julia Fox’tan geldi.

Julia Fox’un, son paylaşımlarının ardından West ile ilişkisini sonlandırdığı öne sürüldü.

32 yaşındaki Fox, kendi sayfasından rapçinin tüm fotoğraflarını sildikten sonra Pazar günü Kanye’nin eski karısı Kim Kardashian’ın Instagram’dan bir gönderisini ‘beğendi’.

Geçtiğimiz günlerde de West, ayrı yaşadığı karısını kızları Chicago'yu kaçırmakla, en büyük kızı North'un TikTok kullanmasına izin vermekle suçladıktan sonra, Instagram profilinden ailesiyle ilgili tüm paylaşımları kaldırdı. Ardından da eski eşi Kardashian’a geri dönmesi için bir dizi mesaj paylaştı.

Fox’un ayrılık kararını da bu hamlelerin ardından geldiği öne sürüldü.

Magazin sitesi E! Online, Julia Fox’un Ye ile olan bütün fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdığını belirtirken, magazin meraklısı çiftin bir süredir ortalarda olmadığına da dikkat çekti.

Fox’un tüm hafta sonunu 13 aylık oğlu Valentino ile geçirdiği belirtilirken, kaynaklar E!’ye, ‘Julia’nın rapçiyle daha fazla ilişki kurmak için ‘enerjisi olmadığı’nı söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, Kanye West ile ilgili ‘O etrafta olmadığında, sosyal medya patlamaları ve kamusal maskaralıklarla eski alışkanlıklarına geri dönüyor.’ dedi.

İsmi açıklanmayan kaynak; “Julia, ayrı yaşadığı eşi Kim’in ailelerini tekrar bir araya getirmesi için yaptığı son ricalardan ‘rahatsız olmasa’ da, o ‘şu anda arkadaşlarına ve ailesine odaklanıyor ve bir ilişkiye girecek enerjisi yok” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan ABD merkezli Page Six dergisine konuşan çifte yakın kaynaklar ikilinin ‘açık bir ilişki’ yaşadığını öne sürdü.

Fox’a yakın bir kaynak, “Bağları tipik normları aşıyor çünkü onlar sadece birbirlerinin mutlu olmasını isteyen evrimleşmiş varlıklar” dedi. ‘Kıskançlık ya da kötü hisler yok.’ diye de ekledi.

İlginizi Çekebilir Kanye West, Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'a savaş açtı

İlginizi Çekebilir Super Bowl'da öne çıkan fragmanlar