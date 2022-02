Kanye West ile birlikte olduktan sonra kazancı arttı: Etkinlik başına 100 bin dolar, gönderi başına 50 bin dolar

Bir zamanlar az tanınmış bir oyuncu olan 32 yaşındaki Julia Fox, Kanye West ile yaşadığı kısa süreli birliktelikten sonra herkesin odağı haline geldi. Fox'un sadece ünü değil kazancı da arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay isim Kanye West, ayrı yaşadığı eşi Kim Kardashian’ı yeniden kazanmaya çalışmadan önce Adam Sandler’ın Uncut Gems filminde öne çıkan Julia Fox ile birlikteydi. Kısa süreli birliktelikten sonra basın Fox’u mağdur, üzülen ve yalnız bir kadın olarak görse de aslında Fox, bu ilişkiyle daha çok üne ve daha çok paraya kavuştu.

Ünlü isme yakın kaynaklar, bu haftanın başlarında New York’ta LaQuan defilesinde de görülen Julia Fox’un ileriye dönük olarak yaptığı her kamuya açık görünüm için tahmini 100 bin dolar ve ayrıca onaylanan her sosyal medya gönderisi için tahmini 50 bin dolar kazanmayı bekleyebileceğini iddia ediyor.

YENİ PROJELER İÇİN HAZIRLANIYOR

Fox’un sosyal medya platformundaki takipçi sayısı, yılın başından bu yana 1,2 milyona yükseldi ve haberlere göre, Madonna tarafından yakın zamanda çıkacak biyografisinde arkadaşı Debi Mazar’ı canlandırması için izlendi.

InterTalent Rights Group Başkanı Prof Jonathan Shalit OBE, MailOnline’a şunları söyledi: “Kanye’nin Julia ile kısa bir süreliğine çıkması, yıldızlığını ve para kazanma gücünü yüz binlerce dolardan milyonlarca dolara çıkardı. Kanye ile birliktelik Julia’nın kariyeri için şimdiye kadarki en iyi şey. Kim Kardashian’dan intikam almak için Julia’yı kullanması ona büyük bir oy kazandırdı. Bir etkinliğe katılmak için yaklaşık 100 bin dolar ve Instagram gönderileri için bir seferde 50 bin dolar ücret alacak.”

İlk oyunculuk rolünü, Adam Sandler’ın 2019 Netflix hiti Uncut Gems’de kız arkadaşı olarak aldı. Fox’un sıradaki rolü, Carrie White’ın uluslararası alanda en çok satan anı kitabından uyarlanan, kısa süre önce duyurulan Upper Cut: Highlights of My Hollywood Life’ın başrolü.

Film, Kuaförlerin First Lady’sinin bağımlılığını ve iyileşmesini anlatıyor. White; Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Elvis ve daha fazlasıyla çalışan, zamanının en başarılı saç stilistiydi. Ancak göz alıcı kariyerinin ardında, dünyası şampanya ve votka, haplar, kokain ve eroinle dolup taşıyordu. Filmin çekimleri bu yıl başlayacak.

ESKİ EŞİ İLE DE SORUNLAR YAŞADI

Kariyerinde yükselme yakalayan Fox, özel hayatında ise çalkantılı dönemlerden geçiyor. West’ten önce Fox, 2018’de özel pilot olan Peter Artemiev ile evlenmiş, Valentino isimli de bir erkek çocuk doğurmuştu.

Ancak aralık ayında Fox, ayrı yaşadığı kocasını aramak için Instagram’a gitti: “Oğlumun kafayı yemesini istemiyorum çünkü babası yokmuş ya da alkolü ve partileri ondan daha çok seviyormuş gibi hissediyor… Bu adam bana 5 aylık bir bebek, bir köpek, bir ev ve tüm faturaları bıraktı. Bu adil değil!!!”

Ayrı bir gönderide, bir takipçi Fox’a bu tip paylaşımların oyunculuk kariyerini tehlikye atabileceğini yazdı. Fox ise cevap olarak şunları yazdı: “Hakkında konuştuğumuz benim oğlumun hayatı; oyunculuk kariyerim’ umurumda değil.”

Ancak daha sonra çıkan haberlere göre; Peter Artemiev hakkındaki iddiaları reddederek, “Julia Fox’un sosyal medyada yaptığı tamamen yanlış ifadeleri öğrendiğimde üzüldüm. Özel hayatına saygımdan ve çocuğumuzu korumak için daha fazla yorum yapmayacağım” dedi.

ONA AŞIK DEĞİLDİM

Fox, West ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile ilgili ise yine Instagram’dan bir açıklama yaptı. Ayrılıktan sonra göz yaşları içinde olduğunu reddederek, rapçiyi sevdiğini ama asla aşık olmadığını belirtti: “Çok üzülürsem hepiniz sevinirsiniz! Medya, uçakta tek başına ağlayan üzgün, yalnız bir kadının resmini çizmeyi çok istedi ama bu doğru değil. Kanye ve ben iyiyiz! Ona aşık değildim, 12 yaşında olduğumu mu sanıyorsunuz?

2022’de ağladığım tek zaman 6 Şubat’tı, ölen en yakın arkadaşımın doğum günüydü.”

Fox, arkadaşı ve ünlü menajer Chris Huvane’nin trajik ölümünden bahsediyordu.

İlginizi Çekebilir Kanye West'ten Kim Kardashian'a bir kamyon dolusu kırmızı gül

İlginizi Çekebilir Julia Fox, paylaşımları sonrası Kanye West'ten ayrıldı