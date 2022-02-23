Kanye West, yeni albümünde Pete Davidson’ı diline doladı: “Güvenliği risk altında”

Yeni albümü Donda 2'yi çıkaran Kanye West, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü rapçi yeni albümünde ve albümünün tanıtımında ayrı olduğu eşi Kim Kardashian ve sevgilisi Pete Davidson'ı hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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Kanye West yeni şarkısında, Keeping Up Wit the Kardashians yıldızını ve yeni erkek arkadaşını hedef alırken, Davidson’ın artık güvenliğinin tehlikede olduğunu söylüyor.

Ünlü rapçi “asla bir erkekle çocukları arasında durmayın” diyor. Yeni adıyla Ye’nin yeni şarkısı Kardashian ve Davidson’ın bir pizzacıda el ele görüntülenmesinden sonra geldi. Ye, sadece ayrı olduğu karısını hedef almıyor; aynı zamanda çocuklarının şımarık oluşundan da bahsediyor.

Kim Kardashian, Şubat 2021’de boşanma davası açtı, ancak West ayrılığı kabul etmedi. Geçtiğimiz aylarda Julia Fox ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan West, yeniden Kardashian’ı kazanmaya çalışacağını söyledi ve 14 Şubat’ta bir kamyon dolusu gül gönderdi. West, ayrıca Kardashian’ın yeni sevgilisini hedef alarak Instagram’da paylaşımlar da yaptı.

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