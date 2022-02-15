Kanye West’ten Kim Kardashian’a bir kamyon dolusu kırmızı gül

Kanye West, ayrı olduğu eşi Kim Kardashian ile tartışmaya devam ederken Sevgililer Günü'nü değerlendirmeyi ihmal etmedi. West, Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Julia Fox, Los Angeles’tan eve dönerken gözyaşları içinde görüntülenirken, West’in odağı çoktan ayrı olduğu eşi Kim Kardashian’a ve çocuklarına geçmişti.

Sevgilisi Julia Fox’tan ayrıldıktan birkaç saat sonra ayrı olduğu eşi Kim Kardashian ve çocuklarına olan sevgisini göstermeye başlayan West, Kardashian’ın yeni sevgilisi Pete Davidson’ı da diline doladı.

West, ünlü komedyeni hedefine alıp, Instagram’da Davidson ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Davidson’ın Ariane Grande olan ilişkisine gönderme yapan West, aynı zamanda Davidson’ın çocuklarıyla asla tanışmayacağını da belirtti.

West, kısa süre sonra hesabından paylaşımları silse de 14 Şubat’ı atlamadı; Kardashian’a bir kamyon dolusu gül gönderdi. West, gönderdiği gülleri de Instagram’da yayınladı.

Gönderi, ünlü rapçinin o gün ailesiyle ilgili yayınladığı en son gönderiydi. West, Dailymail.com’da Kardashian’ın erkek arkadaşı Pete Davidson ile çıktığını gösteren bir makale paylaştı ve yıldızın kıyafet seçimiyle bir mesaj gönderdiğini ileri sürdü, çünkü Kardashian’ın üstündeki kıyafeti kendisinin aldığını belirtti.

Kanye West paylaşımında, Kardashian ile Davidson’ın beraber görüntülendiği fotoğraftaki paltoyu, Davidson ile ilişkiye başladığı SNL’den önce Kardashian’a kendisinin aldığını bu yüzden de ilişkilerinin yeniden başlayacağına inancının tam olduğunu belirtti.

West, daha önce olduğu gibi tüm paylaşımları silmeyi ihmal etmedi.

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