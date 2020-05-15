Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç nereli ve kaç yaşında?

Oğuzhan Koç, 1985 doğumludur. İlk albümü Ben Hala Rüyada’yı 2013 yılında piyasaya süren Oğuzhan Koç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Oğuzhan Koç nereli ve kaç yaşında?

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen ve 2007 yılında BKM Atölye Oyuncuları arasına katılan Oğuzhan Koç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Oğuzhan Koç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Uyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzincan depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde eğitim gören Oğuzhan Koç'un, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde kaydı bulunmaktadır.

2007'de BKM oyuncularının arasına katılan Koç, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programında skeçler yazıp oynadı. Bu dönemde rol aldığı skeçler sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol alan Oğuzhan Koç, 2013 yılında Ben Hala Rüyada adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol alan Oğuzhan Koç, 17. Kral Müzik Ödülleri’nde filmin müzikleriyle ‘En İyi Film Müziği’ ödülüne layık görülmüştür.

2014-2015 yıllarında “O Ses Çocuklar” isimli ses yarışmasında jüri koltuğuna oturan Oğuzhan Koç ayrıca, 2013 yılında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte Üç Adam isimli televizyon programını sunmuştur. Oğuzhan Koç, Boğa burcudur.

Albümleri:

2013 – Ben Hala Rüyada

2020 – Ev

Single'ları:

2015 – Aşkla Aynı Değil (Gülben Ergen ile düet)

2016 – Bulutlara Esir Olduk

2017 – Küsme Aşka

2017 – Aşinayız (Murat Dalkılıç ile düet)

2018 – Beni İyi Sanıyorlar

2018 – Takdir-i İlahi

2019 – Sükut-u Hayal

Oğuhan Koç'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Onur) (Sinema Filmi)

2017 – Yol Arkadaşım (Onur) (Sinema Filmi)

2015 – Bana Baba Dedi (Bora) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 – Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Ödülleri:

2011 – 17.Kral Tv Video Müzik Ödülleri – En İyi Film Müziği (Çok Filim Hareketler Bunlar)

2011 – 1.Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Düet (Giden Günlerim Oldu)

2014 – 2.Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2014 – 41.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2014 – Sakarya Üniversitesi Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2015 – 22.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı

2015 – Arel Üniversitesi 4.Medya ve Sanat Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Şarkı/Erkek (Ben Halâ Rüyada)