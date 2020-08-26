Kimya Gökçe Aytaç kimdir? Kimya Gökçe Aytaç nereli, kaç yaşında?

Kimya Gökçe Aytaç, 1989 doğumludur. Erkenci Kuş dizisinde Polen karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kimya Gökçe Aytaç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kimya Gökçe Aytaç nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan ve İrem Doğan karakterine hayat veren Kimya Gökçe Aytaç hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Kimya Gökçe Aytaç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR?

Kimya Gökçe Aytaç, 24 Ocak 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde temel oyunculuk eğitimi, Dialog Anlatım ve İletişim’de profesyonel oyunculuk eğitimleri alan Kimya Gökçe Aytaç’ın ilk televizyon dizisi 2005 yılında yayınlanan Misi dizisidir. 2015 yılında İstanbul Komedi Tiyatrosu’nun bünyesine katılan Aytaç çeşitli oyunlarında da rol almıştır.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet, Diriliş Ertuğrul, Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler, Koca Bulma Sanatı, Suda Balık ve Vezir Parmağı gibi yapımlarda rol alan Kimya Gökçe Aytaç, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturmuş ancak evliliği çok kısa sürmüş ve boşanmıştır.

Kimya Gökçe Aytaç’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Levent) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Sırma) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Evdokya) (TV Dizisi)

2018 – Erkenci Kuş (Polen) (TV Dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Sude) (TV Dizisi)

2018 – İçimdeki Hazine (Ekin) (Sinema Filmi)

2018 – Koca Bulma Sanatı (TV Filmi)

2018 – Servet (Selin) (Mini Dizi)

2017 – İki Yalancı (TV Dizisi)

2017 – Vezir Parmağı (Rus Kadın) (Sinema Filmi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Cansu) (TV Dizisi)

2016 – Gecenin Kraliçesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek (Ayşe) (Mini Dizi)

2014 – Kertenkele (Bahar) (TV Dizisi)

2013 – Medcezir (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – Yahşi Cazibe (TV Dizisi)

2009 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2005 – Misi (TV Dizisi)