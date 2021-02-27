Geçen yıl iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey anne oldu. Hamilelik sürecini corona virüsü nedeniyle evinde geçiren ve doğal hallerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, dün kızını dünyaya getirdi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdi.

“ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ”

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada “Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı. Çiftten ilk aile pozu ise henüz gelmedi.

BABA ACISIYLA SARSILDI

Merve Özbey hamilelik sürecinde baba acısıyla sarsılmıştı. Şarkıcının, 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Acı haber sonrası Merve Özbey sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Babasıyla fotoğrafını paylaşan şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: “Geçen sene tam bugün bu saatler… Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip…”