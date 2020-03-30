Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber
Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber
İngiltere takımlarından Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk bebeklerini kucağına aldı. Çift kızlarına, "Eda" ismini verdi.
Magazin 30 Mart 2020 - 23:51

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin Eda adını verdikleri kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah” notuyla bu güzel haberi takipçilerine duyurdu.

Futbol hayatına İngiltere’de devam eden Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine girmişti.

Son güncelleme: 23:53 - 30.03.2020
Etiketler