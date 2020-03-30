Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin Eda adını verdikleri kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah” notuyla bu güzel haberi takipçilerine duyurdu.

Futbol hayatına İngiltere’de devam eden Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine girmişti.