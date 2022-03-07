Muazzez Abacı, Alzheimer’a mı yakalandı? Menajerinden açıklama geldi

Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak, sanatçıya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddiasını yalanladı. Budak, Abacı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia edilmişti.

“ASLI YOKTUR”

74 yaşındaki sanatçının menajeri Taner Budak, konuyla alakalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Şu anda Amerika’da bulunan sayın Muazzez Abacı’nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur.” dedi.

Taner Budak, sözlerini, “Sayın Muazzez Abacı’nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye’ye dönerek sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla…” şeklinde sürdürdü.