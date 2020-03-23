Müge Boz kimdir? Müge Boz nereli ve kaç yaşında?

Müge Boz, 1984 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Melekler Korusun dizisi ile gerçekleştiren Müge Boz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Müge Boz nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Geçmiş Olsun adlı sinema filminde rol alan Müge Boz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Müge Boz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra da Norveç’te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, ‘strategic design’, ‘digital photography’ eğitimleri aldı.

Müge Boz, 2008 yılında “Melekler Korusun” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından; Toprağın Çocukları, Şüphe, Karakol, Leyla İle Mecnun, Bir Hikayem Var, Karaoğlan, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Aşk Etmek İster, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl, Kayıtdışı, Hadi, Çat Kapı Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Müge Boz, 2019 yılının Mayıs ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz nişanlanmış, Haziran ayında ise Barcelona'da evlenmiştir. Müge Boz'un bu evlilikten Vina isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Müge Boz, 1.71 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.

Müge Boz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2008 – Melekler Korusun (Çiğdem)

2011 – Toprağın Çocukları (Karika)

2011 – Şüphe (Meltem Kutlu)

2011 – Karakol: Herkes Adalet İster (Ada)

2012 – Leyla ile Mecnun (Şirin/Leyla)

2012 – Bir Hikayem Var (Yağmur)

2012 – Karaoğlan (Bayır Gülü)

2013 – Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2013 – Gütbette Aşk Bir Yastıkta

2013 – Yalan Dünya (Oya)

2013 – Aşk Emek İster (Leyla)

2014-2015 – Arka Sokaklar (Ece Dündar)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Işık)

2017 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Telli Haseki Hümaşah Sultan)

2017 – Kayıtdışı (İdil)

2017 – Hadi (Kendisi)

2018 – Nezih Bir Film

2019 – Çat Kapı Aşk

2019 – Geçmiş Olsun