Müjde Ar’dan Erdoğan’a yanıt: Konuyu dil koparmaya kadar götürmek vicdanımı kanattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu şarkısıyla ilgili "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerine sanatçı Müjde Ar'dan tepki geldi.

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Cuma namazı sonrası camide mihrapa çıkan Erdoğan, Sezen Aksu şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara katıldı. Erdoğan, isim vermeden “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” dedi.

MÜJDE AR’DAN TEPKİ GELDİ

Erdoğan’ın bu sözlerine Müjde Ar’dan tepki geldi. Halk TV’de yayımlanan programa telefonla konuk olan Müjde Ar, yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya desteğini açıkladı. Müjde Ar, “Annemim Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim” dedi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

Erdoğan’ın Sezen Aksu’yu hedef gösterdiği açıklamasına da değinen Müjde Ar, “Burası sözün bittiği yer, bundan daha kötüsü olamaz, dedim” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“AYNI KARARLILIKLA BURADAYIZ”

Müjde Ar, stüdyodaki gazetecilerin ”Sezen Aksu, korkuyor mu, korkuyor musunuz?” şeklindeki soruya, ”Ben hiç korkmuyorum. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Ne Sezen Hanım ne ben ne diğer sanatçı arkadaşlarımız, duruşumuz neyse, aynı kararlılıkla aynı istekle buradayız” yanıtını verdi.

AKP hükümetinin sanatçıları yıllardır hedef gösterdiğini de ifade eden Müjde Ar, “Toplu iğne başı kadar tartışmayacak bir konuyu dil koparmaya kadar götürmek doğrusu hepimizin vicdanını kanattı. Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor” dedi.

Müjde Ar, Türkiye’nin durumunun vahimden de öte olduğunu belirterek Anayasa’nın 64. maddesinin sanat ve sanatçının korunması hakkındaki vurgusunu da hatırlattı.

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