Nebil Sayın kimdir? Nebil Sayın nereli ve kaç yaşında?

Nebil Sayın, 1971 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Savunma isimli dizi ile geçen Nebil Sayın hakkında merak edilenler haberimizde... Nebil Sayın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde rol alan Nebil Sayın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Nebil Sayın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NEBİL SAYIN KİMDİR?

Nebil Sayın, 19 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunudur.

Televizyon kariyerine ilk olarak Savunma isimli dizi ile adım atan Nebil Sayın; İçerde, Suskunlar, İntikam, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Ekmek Hayaller, Hayat Yokuşu, Çukur, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde yer alan Nebil Sayın, 1.89 metre boyunda, 79 kilo ve Başak burcudur.

Nebil Sayın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yeni Hayat (TV Dizisi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (Samuel) (TV Dizisi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Ömer) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Ayhan) (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Muhittin) (TV Dizisi)

2017 – Rüzgar (Robin) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Coşkun) (TV Dizisi)

2016 – Boşu Bir Yerde (TV Filmi)

2015 – Ve Panayır Köyden Gider (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Mustafa) (Sinema Filmi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Külhan) (TV Dizisi)

2014 – Aşk Ekmek Hayaller (Numan)(TV Dizisi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Emin) (Sinema Filmi)

2013 – İntikam (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Büyücü) (TV Dizisi)

2010 – Günah Keçisi (Macit) (Sinema Filmi)

2010 – D (Metin) (Sinema Filmi)

2009 – Teslimiyet (Cenk) (Sinema Filmi)

2008 – Hayat Var (Adam) (Sinema Filmi)

2001 – Savunma (TV Dizisi)