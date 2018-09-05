Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes Nefese 5. son bölüm izle

Nefes Nefese 5. son bölüm ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Melisa Şenolsun ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizinin son bölümünde Yusuf, Rüya'ya sitem ediyor: "Ortalığı karıştırdın Rüya, şimdi de gidiyorsun" Dizi severler merak ediyor: Nefes Nefese 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

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Nefes Nefese son bölüm izleme linki haberimizde… Son bölümde; Alacanlar çiftliğine baskın emrini vermiş olan Atmaca (Uğur Yücel) kızı Rüya'nın (Melisa Şenolsun) orada olduğunu öğrense de artık çok geç kalmıştır. Kan dökülmesine engel olamaz. Çiftlikte patlayan silahlar büyük acılara sebep olacaktır.

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atmaca, emrine karşı gelen Yasin'i ele geçirir. Ancak Boran(Nik Xhelillah), komutanını kurtarabilmek için her türlü tehlikeyi göze almaya hazırdır. Saldırıyı Atmaca'nın adamlarının yaptığından emin olan Yusuf (Şükrü Özyıldız), Selma'nın itirazlarına rağmen intikamını almaya kararlıdır.

Yusuf, Atmaca'yı bulabilmek için çırpınırken sonunda onunla yüz yüze gelir. Atmaca kendini Rüya'nın babası Ayaz Kıran olarak tanıtır. Kızını Almanya'ya geri götürmek için gelmiştir. Yusuf, Atmaca'nın adamlarından birine ulaşır ve peşine düşer. Artık Atmaca'yı yakalaması an meselesidir. Bilmediği şey ise Atmaca'nın tuzağına doğru ilerlediğidir.

Atmaca her işine taş koyan ve sürekli peşinde olan Yusuf'a bir ders verecektir. Diğer yandan Selma da Atmaca'nın izini bulmayı başarmıştır. Atmaca'nın planları alt üst olmak üzeredir. Yusuf, Atmaca'nın tuzağına düşecek mi? Yoksa Atmaca'yı köşeye sıkıştırıp onun aslında Rüya'nın babası olduğunu anlayacak mı? Rüya, Yusuf'u geride bırakıp Almanya'ya dönecek mi?

Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

NEFES NEFESE YENİ FRAGMAN

NEFES NEFESE SON BÖLÜM