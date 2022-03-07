Nurgül Yeşilçay: Büyük kaza atlattım! Hasar kaldı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek" dedi.

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.

“HASAR KALDI VE BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK”

Kullandığı araçla büyük bir kaza atlattığını belirten ve ’emniyet kemeri takın’ çağrısı yapan Yeşilçay, şunları söyledi:

* Bir süredir buralarda yoktum! Çünkü hastanelerde boğuşuyordum.

* Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı.

* Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız.

* Siz siz olun emniyet kemerinizi lütfen takın!

Kazanın 1 ay kadar önce olduğunu belirten Yeşilçay, “Şimdi iyiyim, işimizin gücümüzün başındayız, teşekkür ederim herkese” dedi.