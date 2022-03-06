Hazal Kaya’dan oyunculuk eleştirisine cevap

Oyuncu Hazal Kaya, kendisine gelen oyunculuk eleştirilerine verdiği yanıtta "Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil" dedi.

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Netflix’te yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya, kendisine gelen oyunculuk eleştirilerine cevap verdi.

“HADDİNİZ DEĞİL”

Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir?

* Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

* Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas’ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim.

* Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız!

* Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!