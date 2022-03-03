O artık bekâr bir anne: Kim Kardashian’ın isteği mahkemede kabul edildi

Uzun süredir Kanye West ile ayrılmaya çalışan Kim Kardashian'ın yeniden bekâr olma isteği ve boşanma talebi nihayet kabul edildi.

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West, ayrılıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kardashian, geçtiğimiz aylarda yeniden bekâr olma talebinde bulunmuş ancak West’in itirazlarıyla karşılaşmıştı.

Çiftin bu hafta görülen mahkemesinde nihayet Kardashian bu isteğine kavuştu ancak, bazı zorluklarla da karşılaştı. TMZ’nin haberine göre; Kardashian evraklarını doğru şekilde doldurmadı. Aslında, tek hata belgelerin Kanye’den Kanye West olarak bahsetmesi, ancak West belgeler sunulduktan sonra adını Ye olarak değiştirmişti.

NİHAYET BOŞANDILAR

Kim Kardashian’ın bekar bir kadın olma arayışı, yargıcın Kanye West ile evliliğini sona erdirme talebini kabul etmesiyle gerçek oldu.

Kardashian, çarşamba günkü mahkeme duruşmasına görüntülü olarak katıldı. Kanye West’in katılmadığı mahkemede West’in avukatı, Kardashian’ın bekar statüsünün geri verilmesine itiraz etmedi.

Duruşmada Kardashian’a, “İlişkinizde sorunlar var mı?” ve “Danışmanlık ile evliliğinizin kurtarılabileceğini düşünüyor musunuz?” soruları soruldu ve Kardashian evet ve hayır olarak kısa bir şekilde cevap verdi.

DÖRT DEFA AVUKAT DEĞİŞTİRDİ

Kararın alınmasında West’in boşanma davası açıldığından beri tutarsız davranışlar sergilemesinin; bazen boşanmayı kabul ederken bazen de evliliğini kurtarmak için savaşmak istemesi ve dört defa avukat değiştirmesinin de etkili olduğu söyleniyor.

Kardashian’ın belgelerde “Boşanmayı çok istiyorum” dediği, aralık ayından bu yana yargıçtan bekâr statüsünü geri vermesini istediği belirtiliyor. Ayrıca Kanye’den boşanmalarını gizli tutmasını istediğini, ancak bunu yapmayıp sosyal medya paylaşımlarıyla “”duygusal sıkıntıya neden olduğunu söyledi.

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