O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya vefat etti

O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya bu sabah hayatını kaybetti. Altı gündür yoğun bakımda olan Kaya tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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O Ses Çocuklar yarışmasının minik yıldızı Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti. Altı gün önce yapılan yanlış iğne nedeniyle komaya giren Nazar Nur Kaya altı gündür yoğun bakımdaydı. Kaya’nın ölüm haberini ise Müslüm filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran ve aynı dönem O Ses Çocuklar’da yarışan Şahin Kendirci verdi.

Kendirci vefat haberini “Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız” paylaşımıyla duyurdu.

Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri olan Nazar, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtilmişti.