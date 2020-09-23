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Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından vuruldu
Oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun vurulma anı ise kameralara yansıdı.
Magazin 23 Eylül 2020 - 12:51

İstanbul Şişli’de dün akşam meydana gelen olay şöyle gelişti:

Son olarak ‘Kalk Gidelim’ dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran ile iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üçlü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran’a doğru ateş etti.

Onur Seyit Yaran

Silahtan çıkan kurşun, oyuncunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye birincisi seçilmişti.

Hastaneye kaldırılan Yaran’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Son güncelleme: 13:10 - 23.09.2020
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