Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından vuruldu
İstanbul Şişli’de dün akşam meydana gelen olay şöyle gelişti:
Son olarak ‘Kalk Gidelim’ dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran ile iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üçlü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran’a doğru ateş etti.
Silahtan çıkan kurşun, oyuncunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı.
Hastaneye kaldırılan Yaran’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)