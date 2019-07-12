Sadi Celil Cengiz kimdir? Sadi Celil Cengiz nereli ve kaç yaşında?

Sadi Celil Cengiz, 1983 doğumludur. İşler Güçler ve Kardeş Payı dizileri ile geniş kitlelerce tanınan Sadi Celil Cengiz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sadi Celil Cengiz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Rafet Doğan karakterini canlandıran Sadi Celil Cengiz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sadi Celil Cengiz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SADİ CELİL CENGİZ KİMDİR?

Sadi Celil Cengiz, 1 Şubat 1983 yılında Samsun Çarşamba’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Sinema ve Televizyon Bölümünde yüksek lisans yaptı. Kısa filmler çekmeye başlayan Sadi Celil Cengiz, Adres Soran Adam adlı kısa filmi ile Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kısa Film Yönetmeni ödülünü aldı.

2012 yılında Ahmet Kural, Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı İşler Güçler adlı dizide oynadığı Sadi karakteri ile geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Sadi Celil Cengiz, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hayri karakterine hayat vermektedir. Sadi Celil Cengiz, 1.90 metre boyunda, 82 kilo ve Kova burcudur.

Ödülleri:

2012 – 3.OMÜ Medya Ödül Töreni – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – İşler Güçler

2005 – Altın Portakal Film Festvali- Kısa Film Yönetmeni – Adres Soran Adam

Sadi Celil Cengiz'in rol aldığı tiyatro oyunları:

2019 – Ömürsün Doktor – Kozyatağı Kültür Merkezi

2014 – Kabuklu Sürprizli Hayvanlar – buluTiyatro

2012 – Nerde Kalmıştık – buluTiyatro

Sadi Celil Cengiz'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Rafet Doğan) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (İsot Kamil )(Sinema Filmi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Zahir) (TV Dizisi)

2018 – Eyvah Karım (Sinema Filmi)

2018 – Döndüm Ben (Samet) (Sinema Filmi)

2018 – Bende Kal (Taner) (Sinema Filmi)

2018 – Aşk Bu Mu? (Sinema Filmi)

2017 – İlk Öpücük (Mücahit) (Sinema Filmi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Ajan 2) (Sinema Filmi)

2017 – Eski Sevgili (Sinema Filmi)

2017 – Damat Takımı (Besim) (Sinema Filmi)

2017 – Bu Sayılmaz (Çırağan) (TV Dizisi)

2016 – Organik Aşk Hikayeleri (Yekta) (Sinema Filmi)

2016 – Olaylar Olaylar (Haldun) (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Polis) (Sinema Filmi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Bartu) (TV Dizisi)

2015 – Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Marangoz) (Sinema Filmi)

2015 – Nadide Hayat (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Serhat Taklacı) (TV Dizisi)

2015 – Kara Bela (Otel Görevlisi) (Sinema Filmi)

2015 – Biz Bir Dolaşalım (Serkan) (Sinema Filmi)

2015 – 91.1 (Metin) (Sinema Filmi)

2015 – Kardeş Payı (TV Dizisi)

2014 – Çalsın Sazlar (Sorgudaki Polis) (Sinema Filmi)

2014 – Kim O! (Ferhat)(TV Programı)

2014 – Bana Masal Anlatma (Haktan) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Burak) (Sinema Filmi)

2013 – Kadın İşi: Banka Soygunu (Güvenlik Mehmet) (Sinema Filmi)

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Cafer) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Sadi) (TV Dizisi)

2011 – Üsküdar’a Giderken (Hakkı Selçuk) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 1. Sezon (Harem Ağası) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Leyla le Mecnun Sezon (Telat) (TV Dizisi)

2011 – Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711/Sır Kanunu (Niyazi) (TV Dizisi)

2009 – Ramazan Güzeldir (Sadi) (TV Dizisi)

2007 – Yıldız Tornavida (Kısa Film)

2007 – Dünyanın Savaş Hali (Mithat) (Kısa Film)

2007 – Adres Soran Adam (Kısa Film)

2006 – Ölümü Uyku Sanmak (Kısa Film)

2006 – Sadi Adlı Kişinin Durumu (Sadi) (Kısa Film)

2006 – S.A.K.D.Ç.Y.O.A.Y.V. (Kısa Film)

2006 – Keyser Söze Var mıydı? Yok muydu? (Merthan Gemici) (Kısa Film)

2006 – Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Hayal-Cihan (Sinema Filmi)

2006 – Ayrılık (2) (Sadi) (Kısa Film)

2005 – 20’lik (Sadi) (Kısa Film)