Savaşçı oyuncuları kimler? Savaşçı yeni sezonda 5 yeni oyuncu!

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Savaşçı yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Eski oyuncuların yanı sıra 4. sezon öncesinde yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren dizide heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Savaşçı yeni sezonu ile ekranlara fırtına gibi dönüyor. Dördüncü sezonu ile FOX TV ekranlarında olacak Savaşçı’da birçok yeni oyuncu kadroya katılıyor.

SAVAŞÇI OYUNCU KADROSUNA YENİ İSİMLER

Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi'nin hikâyesini anlatan Savaşçı'nın ekibine yeni oyuncular katıldı.

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dahil oldu.

Savaşçı'nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi'nin yeni başçavuşu olacak.

Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.

Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış'ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye’ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecek.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Berk Oktay / Yüzbaşı Kağan Bozok

Murat Serezli / Albay Halil İbrahim Kopuz

Sarp Levendoğlu / Yüzbaşı Haydar Bozkurt

Müjde Uzman / Üsteğmen Funda Turaç

Gaye Turgut Evin / Teğmen Çiğdem Ülgen

Sertan Erkaçan / Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak