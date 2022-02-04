Seray Kaya yeni yaşında babasının mezarındaydı… ‘İyi ki doğdum babam’

'Mahkum' dizisinin başrol oyuncularından Seray Kaya, 2019 yılında doğum gününe bir gün kala babası Hasan Kaya'yı kaybetmişti. 4 Şubat doğumlu olan oyuncu, yeni yaşını dün babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı.

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Oyuncu Seray Kaya, dün hem babasının ölüm yıl dönümü için hem de kendi doğum gününü kutlamak için Giresun’daki mezarlığa gitti.

Mezarlığa elinde pasta ile giden oyuncu, o anları Instagram hesabından “İyi ki doğdum babam” notuyla paylaştı.

2019 YILINDA VEFAT ETTİ

Seray Kaya’nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019’da kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu.

“Babam… Hani derler ya babasının kızı… Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım.”

“Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda ”Arkanda dağ gibi baban var’ derdin. Hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti.”

“Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum.”