Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında büyük kriz!

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde sahne alan Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer birbirine girdi. Düğüne Göçer’in gafları damga vurdu.

BURCU DÜĞÜNÜ TERK ETTİ İDDİASI

Ferhat Göçer, sözleri Akçıl’a ait olan Kızım şarkısını okurken şarkının hikayesini anlatmaya başladı ve, “Bir gün Sinan’ gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise’ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı” dedi. Bununla da kalmayan Ferhat Göçer, Akçıl’ın ‘Biri Bana Gelsin’ şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel’e yazdığını söyledi. Bu açıklamalara sinirlenen Burcu Kıratlı’nın ise düğünü terk ettiği iddia edildi.

SİNAN AKÇIL FERHAT GÖÇER’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sinan Akçıl, yaşananların ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Ferhat Göçer’e ateş püskürdü. Akçıl, şöyle şu ifadeleri kullandı: “Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir “adamın” üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı “Densiz” bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan “Kendi büyük ayıbını” düşünsün, artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır. Ve Dünkü düğünün en güzeli kadınım Burcu Kıratlı’yla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik”

FERHAT GÖÇER’DEN YANIT GECİKMEDİ

Sinan Akçıl’ın sözlerine Ferhat Göçer’den zehir zemberek bir karşılık geldi. Göçer sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullandı; “Sussan olmuyor susmasan olmaz…

1-Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra ) sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine “Densiz” lafını yazmış olman sana yakışmadı Sinan…

2- Diğer şarkıyla ilgili de… İzel’in albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel ile Sinan’ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum…

3- Burcu’yu bu vesile ile incitmişsem ( ki kendisini üzecek bir durum yarattığımı düşünmüyor olsam da) özür dilerim…

4- Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum… Bir ağabey tavsiyesi…

5- Ve Magazin camiasından ricam… Bütün gücümüzü, asıl gündem olması gereken, izlemeye yüreğimin dayanmadığı #EmineBulut ve nezdinde kadına, çocuğa, doğaya yapılan katliamı durmaksızın lanetlemeye ve yetkilileri önlem almaya çağırmaya adamalıyız…”