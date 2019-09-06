Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal nereli ve kaç yaşında?

Sinem Ünsal, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Çoban Yıldızı dizisi ile gerçekleştiren Sinem Ünsal hakkında merak edilenler haberimizde... Sinem Ünsal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sinem Ünsal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır. Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir. Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Sinem Ünsal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Nazlı) (TV Dizisi)

2018 – Kızım (Sevgi) (TV Dizisi)

2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Güneş) (TV Dizisi)