Son dakika! Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’nın da bulunduğu uyuşturucu davasında karar

Şarkıcı Cenk Eren ile oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’nın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı uyuşturucu davasında karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nde görülen karar duruşmasına davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener ile Cenk Eren olarak tanınan şarkıcı Yüksel Venedik’in de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Bir sanığın ifadesi üzerine bu suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Cenk Eren, “Ben uyuşturucu madde ticareti ya da kullanması suçunu kabul etmiyorum. Olay, dosya sanıklarından birisinin benim evimde kaldığını ve birlikte Tarlabaşı’na gidip uyuşturucu aldığımız ve bunu kullandığımız iddiasına dayanmaktadır. Konum itibari ile benim Tarlabaşı’na gidip uyuşturucu almam mümkün değildir. Ben suç tarihinde ve öncesinde Cihangir’de yalnız yaşıyordum. Kesinlikle bu iddiayı yapan kişi ile aynı evde kalmıyordum. Onunla uyuşturucu almaya da gitmedim” dedi.

‘BEN OPERASYON ÖNCESİ KESİNLİKLE UYUŞTURUCU KULLANMADIM’

Eren, “Yıllar önce yurt dışında bir kaç kez uyuşturucu maddeyi denedim, fakat Türkiye’ye döndükten pişman oldum, utandım. Türkiye’de bir kaç kez kullanmak için uyuşturucu madde temin etmeye çalıştım. Satıcı şahıslar bana uyuşturucu madde getirdiler ancak pişman oldum ve kendilerinden maddeyi almadım. Ve tedavi olmaya başladım. Yoğun bir ilaç tedavisi görmeye başladım. Operasyon yapıldığında ben sadece kan ve idrar örneği alındı. Saç örneğini de almalarını istedim, pahalı olduğunu gerekçe göstererek reddettiler. Ücretini ödemeyi teklif ettim kabul etmediler. Ben operasyon öncesi kesinlikle uyuşturucu kullanmadım” dedi.

Türkiye’de uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Cenk Eren, “Adli Tıp sonuçlarında benim idrarımda bulundu ama kanımda bulunmadı. Bunun üzerine eski adli tıp uzmanlarından görüş aldım. Kullandığım yoğun anti depresan ilacın etken maddesi olabileceği söylendi. Bu haliyle ortada bir şüphe olduğunu düşünüyorum ve şüpheden yararlanmak istiyorum. Ben şüpheden yararlanmayacak mıyım” diye konuştu.

‘BANA VERİLEN CEZA KORKUNÇTU’

Cenk Eren, “Bana verilen ceza korkunçtu, tabii çok üzüldüm. Bir konserden sonra bir kadın geldi kulise, ‘sen bizim çocuklarımızı zehirliyorsun’ dedi. Benim annem, ablam bu mahkemeleri göremeden öldü. Sosyal medyada lince uğradım, uyuşturucu satıcısı diye. Bu iftira, bu çok ağır. Ben yurt dışında denedim. Bunu da söylüyorum. Ve çok da pişmanım. Pişmanlığımın ötesinde utanıyorum. Ama burada hiç bir zaman kullanmadım. Niyet ettim, istedim, getirdiler ama almadım. Hiç almadım. Evet telefon konuşmalarımda bu var” dedi.

YENİDEN ANALİZ İSTEDİ

Kan ve idrar örneklerinin tekrar alınarak tahlil isteyen Cenk Eren, “Önceki örneklerle de analiz yapılabilir. Gerekli görülürse yeniden kan ve idrar örneği de verebilirim” şeklinde konuştu. Sanıkların avukatları söz alarak öncelikle müvekkillerinin beraatine, ceza verilmesi durumunda da lehe hükümlerin uygulanmasını istediler. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Cenk Eren, “Bir diyeceğim yoktur” diye konuştu.

İSTİNAF CEZALARI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN UYUŞTURUCU KULLANIMINA ÇEVİRDİ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan 4. Ceza Dairesi, mahkeme, yerel mahkemenin Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Ayşe Selin Borankay’ın aralarında bulunduğu 12 sanığa, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan verdiği 4’er yıl 2’şer aylık hapis cezalarına ilişkin hükmü kaldırdı. Daire, 12 sanığı, “Uyuşturucu kullanmak” suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların bu cezaları 5 yıl ertelendi.

CENK EREN’İ CEZASI DA 10 AYA DÜŞTÜ

Daire, Cenk Eren’in, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını da kaldırarak, Eren’e, “Uyuşturucu kullanmak” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Eren’in bu cezası da 5 yıl süre ile ertelendi. Daire, 5 sanığı da “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 2 yıl 1 aydan 8 yıl 4 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı. Haklarında yakalama kararı bulunan iki sanığın dosyası ise ayrılarak yeni bir esasa kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında oyuncu ve sanatçıların da bulunduğu 34 kişi hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, mahkeme 16 Mayıs 2018 tarihli duruşmada kararını açıklamıştı. Mahkeme, Cenk Eren’e, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Eren, 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli, DJ Nuri Kösem, menajer Ayşe Selin Borankay ise, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis 80’er lira da para cezasına çarptırıldılar. Sanıklar, mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı.

İstinaf Mahkemesi, 34 sanıklı dosyada 14 sanık hakkında ayrılma kararı veren mahkeme, 20 sanık için de bugüne duruşma günü vermişti. DHA