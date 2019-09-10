Süleyman Turan kimdir? İşte Süleyman Turan’ın oynadığı filmler…

Süleyman Turan 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Türk sinemasında rol aldığı yüzlerce filmin büyük çoğunluğunda oynadığı başrol oyuncunun iyi kalpli arkadaşı rolleri ile Türk halkının hafızasına kazındı. Peki Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti. İşte Süleyman Turan hakkında merak edilenler ve rol aldığı filmler…

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi ingiliz Filolojisine girer, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.

Yedek subay olarak askere gitti. O sırada Kore savaşı vardır. Gönüllü olarak Türk birliğine katılır ve Japonya’ya gider. Bir gün, Japonya’da askerler arasında bir yetenek yarışması düzenlenir. Bu yarışmaya Türk askerler ingilizce yazılan bir piyes ile katılır ve oyun birinci seçilir. Bu onun sahne sanatlarına başladığı ilk denemesi olmuştur. Yine bir gece Tokyo’da bir gece kulübüne gittiklerinde bir film çekimine şahit olurlar. Brezilya-Japonya co-prodüksiyonu olan bir filmdir bu. Bu filmde figüran olarak oynar. Askerliği bitmesine rağmen Türkiye’ye dönmez ve uzun bir süre uzak doğu ve Amerika’da macera yaşar.

İlk kez sahneye İstanbul’da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi.

Süleyman Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Önce Akşam gazetesinde başladı çizgi roman çizmeye. Senaryolarını da o yazıyordu. Bu arada afişlende 15 yıldan fazla çizgi roman çizdi. Hafta sonlarında ise Veli Efendi’de “At yarışları”nda bilet satar.

Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi vardır. İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takılmaktadır. Sürekli gidip geldiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago’nun kurduğu özel tiyatrodur. O kadar sık gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alır. 1962′de Tiyatroya başlar. “Harput’ta Bir Amerikalı” oyununda başrol bile oynadı.

1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmada o yıl Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek sinemaya adım atmışlardır. Bu sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan’ı Turan olarak değiştirir. “Sayın Bayan” filmi ile Türk sinemasına adım atar. Oldukça küçük bir roldür bu. Sonraki filmi “Koçum Benim”‘de ise koca bir rolü vardır. Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile beraber oynar. Genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır.

1970 senesinde “Dikkat Kan Aranıyor” adlı filmde Ekrem Bora ile rolleri paylaşmış, akıl hastanesinden kaçan deli rolü ile olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971 senesinde Yılmaz Güney ile “Yarın Son Gündür” adlı filmi çevirir. Bu filmdeki rolü ile de 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1972 yılında Antalya Film Festivalinde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır.

70′li yıllarda Türk sinemasıbirkaç sene sinemadan uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT’den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan “Sarıpınar 1914″ de oynar.

Üç tane de film senaryosu yazmıştır. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir.

SÜLEYMAN TURAN’IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Son Bir Aşk (2015)

Yahşi Batı (2010)

Sonsuz 2009

Kabadayı (film) 2007

Yılan Hikayesi 1999 2002

Sırılsıklam 1998

Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997

Aylaklar 1994

Kimsesizler 1994

Yıldızlar Gece Büyür 1991

Acı 1988

Es Deli Rüzgar 1988

077 Hızır – Acil Servis 1988

Bir Çember Kırılırken 1987

Kuruluş / Osmancık 1987

Sevdim Seni 1987

Vurmayın 1987

Yapayalnız 1986

Kıskaç 1986

Acı Sevda 1985

Sosyete Şaban 1985

Alkol 1985

Acımak 1985

Kaçış 1985

Acıların Çocuğu 1985

Kanun Adamı 1985

Kadın Bir Defa Sever 1984

Ayşem 1984

Ejderin İntikamı 1984

Darbe 1984

Halk Düşmanı 1984

Dönme Dolap 1983

Gizli Kuvvet 1983

Bataklıkta Bir Gül 1983

Kurban 1983

Küçük Ağa 1983

Şaka Yapma 1981

Bay Alkolü Takdimimdir 1981

Köşe Kapmaca 1979

Vah Başımıza Gelenler 1979

Kalleş Adam 1979

Üç Tatlı Bela 1979

Cevriyem 1978

Yüz Numaralı Adam 1978

Sevgili Dayım 1977

Hatasız Kul Olmaz 1977

Lanet / İlenç 1977

Bir Adam Yaratmak 1977

Delicesine 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976

Gel Barışalım 1976

İzin 1975

Delicesine 1975

Tatlı Tatlı 1975

Fıstıklar 1975

Gördüğün Yerde Vur 1975

Haydi Gençlik Hop Hop 1975

Panik 1975

Yatak Hikayemiz 1975

Gece Kuşu Zehra 1975

Çapkın Hırsız 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975

Dayı 1974

İstek 1974

Yalnız Adam 1974

Reisin Kızı 1974

Hostes 1974

Kısmet 1974

Kara Pençe’nin İntikamı 1973

Düşman 1973

Öksüzler 1973

Siyah Gelinlik 1973

Kara Pençe 1973

Kaderim Kanla Yazıldı 1973

Ben Böyle Doğdum 1973

Katran Bebek 1973

Yabancı 1973

Zalim 1973

Ölüm Satanlar 1973

Elveda Meyhaneci 1972

Aşk Fırtınası 1972

Delioğlan 1972

Gece 1972

Bir Aşk Bin Ölüm 1972

Şehmuz 1972

Hayatımın En Güzel Yılları 1972

Çöl Kartalı 1972

Korkusuz Kaptan Swing 1971

Yarın Son Gündür 1971

Yedi Kocalı Hürmüz 1971

Asrın Kadını 1971

Çıngar Başlıyor 1971

Güllü 1971

Kalleşlere Af Yok 1971

Ölüm Korkusu 1971

Sevimli Hırsız 1971

Kinova – Demir Yumruk 1971

Üç Öfkeli Adam 1971

Üç Kabadayı 1971

On Küçük Şeytan 1971

Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971

Kaderin Ağları 1970

Devler Geliyor 1970

Mağrur Kadın 1970

Kalbimin Efendisi 1970

Gölgedeki Adam 1970

Üç Kral Serseri 1970

Küçük Hanımın Şoförü 1970

Akrep Tuzağı 1970

Dikkat Kan Aranıyor 1970

Yeşil Kurbağalar 1970

Gönül Meyhanesi 1970

Tatlı Meleğim 1970

Çakırcalı Mehmet Efe 1969

Öldüren Aşk 1969

Boş Çerçeve 1969

Damga 1969

Kahraman Delikanlı 1969

Muhabbet Kuşu 1969

Bir Çirkin Adam 1969

Kan Su Gibi Akacak 1969

Gül ve Şeker 1968

Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968

İngiliz Kemal 1968

Gönüllü Kahramanlar 1968

Korkusuz Yabancı 1968

Tek Kurşun 1968

Aşkım Günahımdır 1968

Kezban 1968

Maskeli Beşler 1968

Karaoğlan Yeşil Ejder 1967

Hindistan Cevizi 1967

Silahsız Dövüşelim 1967

Zehirli Hayat 1967

Sinekli Bakkal 1967

Aslan Yürekli Reşat 1967

Demir Yumruklu Üçler 1967

Erkek Adam Sözünde Durur 1967

Yıkılan Yuva 1967

Yarın Çok Geç Olacak 1967

Kardeş Kavgası 1967

Serseri 1967

Üç Sevdalı Kız 1967

Denizciler Geliyor 1966

Siyahlı Kadın 1966

Meleklerin İntikamı 1966

Vatan Kurtaran Aslan 1966

Fatih’in Fedaisi 1966

İntikam Ateşi 1966

Fırtına Beşler 1966

Ölüm Yaklaşıyor 1966

İhtiras Kurbanları 1966

Altın Küpeler 1966

Üç Kardeşe Bir Gelin 1965

Sevgili Öğretmenim 1965

Artık Düşman Değiliz 1965

Garip Bir İzdivaç 1965

Bir Gönül Oyunu 1965

Babamız Evleniyor 1965

Severek Ölenler 1965

Beş Şeker Kız 1964

Gençlik Rüzgarı 1964

Bana Derler Külhanlı 1964

Muhteşem Serseri 1964

Gecelerin Kadını 1964

Koçum Benim 1964

Hızır Dede 1964

Kral Arkadaşım 1964

Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964

Sayın Bayan 1963

Beyaz Güvercin 1963

ÖDÜLLERİ

1971 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür

1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü