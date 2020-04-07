Sumru Yavrucuk kimdir? Sumru Yavrucuk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Sumru Yavrucuk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sumru Yavrucuk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, yönetmen Sumru Yavrucuk, 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1977 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kayıt olan Yavrucuk, şan ve tiyatro bölümlerinde eğitim aldı, ardından 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne geçiş yaptı. 1982 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nın kadrosuna geçen Sumru Yavrucuk, halen Devlet Tiyatroları'nın oyuncuları arasında yer almaktadır.

1988 tarihide rol aldığı Önce Canan adlı yerli dizi ile tv sektöründe de boy gösteren Yavrucuk'un sinema ile tanışması ise, 1990 tarihli Yorum Yok adlı filme gerçekleşmiştir. Yavrucuk'un 1992 yılında rol aldığı iki film, Çıplak ve Seni Seviyorum Rosa ise, en fazla ses getiren filmleri oldu ve de Seni Seviyorum Rosa başarılı oyuncuya 1991 yılında Altın Portakal, 1992 yılında ise Altın Koza ödüllerini getirdi.

Sumru Yavrucuk, sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dili olan Gestuno'ya hakim bir konuşmacı olarak da bilinmekte. On yıla yakın bir süre sağır dilsizlerden oluşan bir sessiz tiyatro grubuna yönetmenlik yapan Sumru Yavrucuk, bu grupla beraber sahnelediği Susuz Yaz adlı tiyatro oyunu ile 1986 yılında Türkiye Sağır Dilsizler Mim Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.

Önce Canan, Ayaşlı ve Kiracılar, Yorum Yok, Yol Palas Cinayeti, İki Kadın, Seni Seviyorum Rosa, Çıplak, İş, Tutkular, Yer Çekimli Aşklar, Dostlar Pasajı, Sır, Akşam Güneşi, Direklerarası, Meleğin Selamı, Akasya Pasajı, Parça Pinçik, Bizim Otel, Halk Düşmanı, Mars Kapıdan Baktırır, Patroniçe, Yabancı Damat, Sevgili Dünürüm, Bahar Dalları, Fatmagülün Suçu Ne?, Kara Cumartesi, Loks Gluück, Ağır Roman Yeni Dünya, Tamam mıyız?, Acil Aşk Aranıyor ve No:309 gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

Altın Portakal, Afife Jale ve Avni Dilligil başta olmak üzere çok sayıda ödülü bulunan Sumru Yavrucuk, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Zerrin karakterine hayat vermektedir. Sumru Yavrucuk, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

1984 – Umut Veren Oyuncu (Gılgamış oyunuyla)

1985 – Barselona Dünya II. Pandomim Festivali En İyi Yönetmen (Kurban)

1986 – Türkiye Sağır Dilsizler Mim Festivali En İyi Yönetmen (Sususz Yaz)

1988-1994-1997 – Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

1997 – 1. Afife Jale Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu (Kadınlardan Konuşalım oyunuyla)

1991 – Altın Portakal (Seni Seviyorum Rosa)

1992 – Altın Koza (Seni Seviyorum Rosa)

2001 – 5. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Leenenin'in Güzellik Kraliçesi rolüyle)

2001 – İletişim Fakülteleri Zirvedekiler Ödülleri, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü (Leenenin'in Güzellik Kraliçesi rolüyle)

2005 – 1.Beyaz İnci TV Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yabancı Damat)

2012-2013 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü, (Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi tiyatro oyunuyla)

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü (Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi tiyatro oyunuyla)

2013 – 17. Afife Jale Tiyatro Ödülleri, En Başarılı Kadın Oyuncu (Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi tiyatro oyunuyla)

Sumru Yavrucuk'un rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi – Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

2015 – Shirley – (Yönetmen) Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu

2012 – Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi (oyuncu, yönetmen) – Altıdan Sonra Tiyatro

2006 – Yalnız Kadın – Ortaoyuncular Tiyatrosu

2003 – Fay Hattı – Dostlar Tiyatrosu

2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 – Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Sumru Yavrucuk'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Baraj (Zerrin) (TV Dizisi)

2019 – Annem (Ayşe)(Sinema Filmi)

2018 – Bizi Hatırla (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – No: 309 (Songül) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Acil Aşk Aranıyor (Nisan ın Annesi) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız (Temmuzun Annesi) (Sinema Filmi)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Tina) (TV Dizisi)

2010 – Luks Glück (Luks Mutter) (Sinema Filmi)

2010 – Kara Cumartesi (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Meryem) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Güzide) (TV Dizisi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Yıldız Öğretmen) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Feride Baklavacıoğlu) (TV Dizisi)

2004 – Patroniçe (Tv Filmi)

2004 – Mars Kapıdan Baktırır (Yıldız) (TV Dizisi)

2004 – Halk Düşmanı (Gönül) (Tv Filmi)

2001 – Bizim Otel (Eva) (TV Dizisi)

2000 – Parça Pinçik (TV Dizisi)

2000 – Akasya Pasajı (Hülya) (TV Dizisi)

1999 – Meleğin Selamı (Kısa Film)

1999 – Direklerarası (Tv Filmi)

1999 – Akşam Güneşi (Şükran) (TV Dizisi)

1997 – Sır (Kısa Film)

1997 – Dostlar Pasajı (Hülya) (TV Dizisi)

1995 – Yer Çekimli Aşklar (Sinema Filmi)

1995 – Tutkular (TV Dizisi)

1994 – İş (Sinema Filmi)

1992 – Çıplak (Ayla) (Sinema Filmi)

1992 – Seni Seviyorum Rosa (Rosa) (Sinema Filmi)

1991 – İki Kadın (Müeyyet) (Tv Filmi)

1991 – Yol Palas Cinayeti (Ümmühan) (TV Dizisi)

1990 – Yorum Yok (Sevim) (Sinema Filmi)

1989 – Ayaşlı ve Kiracıları (İffet) (TV Dizisi)

1988 – Önce Canan (TV Dizisi)