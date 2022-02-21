‘Tişörtle kız istemeye gidilir mi?’

Üç yıldır aşk yaşayan popçu Mustafa Sandal (52) ile Melis Sütşurup (33) önceki akşam aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Sandal'ın nişan törenine tişörtle gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Mustafa Sandal geçerken uğramış gibi, tişört ne ya", "Tişörtle kız istemeye gidilir mi?" şeklinde yorumlar yaptı.

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Popçu Mustafa Sandal (52) uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup (33) ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle yüzükleri taktı.

Şütşurup, Instagram hesabından bu mutlu günlerini, “Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak” notuyla paylaştı.

TİŞÖRTÜ OLAY OLDU

Sandal’ın kendi nişanında düz siyah bir tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Popçu, tercihiyle sosyal medyada eleştirildi. Kullanıcılar, “Mustafa Sandal geçerken uğramış gibi, tişört ne ya”, ‘Tişörtle kız istemeye gidilir mi?” şeklinde yorumlar yaptı.

Daha önce ayrıldıktan sonra tekrar birlikteliklerine devam eden çiftin, haziran ayında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı konuşuluyor.

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