Uğur Güneş kimdir? Uğur Güneş nereli ve kaç yaşında?

Uğur Güneş, 13 Ocak 1987'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında TRT'de yayınlanan Yeniden Başla adlı dizi ile başlamış ve en önemli çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yapmıştır. Şimdi, Uğur Güneş'i daha yakından tanıyalım. Uğur Güneş kimdir, nerelidir?

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Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da parada pulda şanda şerefte gözü olmayan, yakışıklı, çalışkan, mütevazı ve iyi yürekli bir aşık Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Uğur Güneş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş’in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.



Uğur Güneş'in rol aldığı diziler

Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018

İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017

Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014

Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014

Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012

Yeniden Başla (Eray) – 2011

Uğur Güneş'in rol aldığı filmler

Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015

Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013

Tamam mıyız? (Serhat) – 2013