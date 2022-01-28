Ünlü oyuncu aşı karşıtı protestoya katıldı

Evangeline Lilly, Covid'in gripten farksız olduğunu söyledikten sonra Washington DC'deki aşı karşıtı protestoya katıldığını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Lost, Hobbit gibi yapımlarla öne çıkan ve Marvel Sinematik Evreni’ndeki pek çok filmde de rol alan Evangeline Lilly aşı karşıtı duruşuyla dikkat çekiyor. 42 yaşındaki oyuncu, son olarak katıldığı aşı karşıtı protestoyu Instagram hesabında paylaştı.

Oyuncu protestodan fotoğraflarla beraber neden Covid aşısının zorunlu olduğuna inanmadığına dair gerekçesini de belirterek gönderisinde şu satırlara yer verdi: “Bu hafta sonu DC’de bedensel egemenliği desteklemek için bulundum. Şiddetli saldırı, tutuklama veya yargısız tutuklama, iş kaybı, evsizlik, açlık, eğitim kaybı, sevdiklerinden yabancılaşma, aforoz tehdidi altında hiç kimsenin vücuduna herhangi bir şey enjekte etmeye zorlanmaması gerektiğine inanıyorum. Dünyanın korku içinde olduğunu anlıyorum ama korkuya güç kullanarak yanıt vermenin sorunlarımızı çözeceğine inanmıyorum.”

Oyuncu ayrıca girişimci Naval Ravikant’ın tüm acımasızlıkların, başkalarını daha iyiye zorlama arzusuyla başladığını belirttiği sözünü de gönderisinde paylaştı.

Gönderi, yıldızın corona virüsü pandemisinin başlangıcında özgürlüğe değer verdiği için kendini karantinaya almayı reddettiğini açıklayarak tartışmalara yol açmasından neredeyse iki yıl sonra geldi. Mart 2020 tarihli gönderisinde, “Bazı insanlar yaşamlarına özgürlükten daha çok değer verir, bazıları ise özgürlüğe yaşamlarından daha çok değer verir. Hepimiz seçimlerimizi yaparız” yazmıştı.

Daha sonra da virüsü bir solunum gribi ile karşılaştırarak birçok kişiyi kızdırdı. Oyuncu, on gün sonra yorumları için özür diledi.

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