Yağmur Tanrısevsin kimdir? Yağmur Tanrısevsin nereli ve kaç yaşında?

Son olarak İki yalancı dizisinde yer alan Yağmur Tanrısevsin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yağmur Tanrısevsin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?
Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Betül Algan Atay, Bahar Kerimoğlu, Meltem Cumbul, Ümit Çırak gibi önemli isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.
İlk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum isimli dizide canlandırdığı Ece karakteriyle yaşayan Yağmur Tanrısevsin, “Pis Yedili”, “Güneşi Beklerken”, “Kaçak”, “Bana Baba Dedi” ve “Mayıs Kraliçesi” dizilerinde, “Katran”, “Geniş Aile: Yapıştır” ve “Yok Artık 2” filmlerinde rol aldı.
Son olarak “İki Yalancı” dizisinde “Duygu” karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Başak burcudur.
Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı diziler ve filmler:
2017 – İki Yalancı (Duygu) (TV Dizisi)
2016 – Yok Artık 2 (Sinema Filmi)
2015 – Mayıs Kraliçesi (Nehir)(TV Dizisi)
2015 – Katran (Jennifer) (Sinema Filmi)
2015 – Geniş Aile Yapıştır (Sinema Filmi)
2015 – Bana Baba Dedi (Didem) (TV Dizisi)
2014 – Kaçak (2. Sezon) (Tülay )(TV Dizisi)
2013-2014 – Güneşi Beklerken (Melis) (TV Dizisi)
2013 – Aşk Ağlatır (Sinema Filmi)
2013 – The Tragedy (Sinema Filmi)
2012 – Pis Yedili (Müge) (TV Dizisi)
2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)
2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum 2.Sezon (Ece) (TV Dizisi)