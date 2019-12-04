Yapımcı Faruk Turgut, Can Yaman ile çekeceği diziyi iptal etti

Yapımcı Faruk Turgut, Can Yaman ile çekeceği diziyi iptal etti

Can Yaman'ın İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar başını belaya soktu. Oyuncunun şubatta çekimlerine başlanıp, mart ayında yayınlanması beklenen dizisi yapımcı Faruk Turgut tarafından iptal edildi...

Son günlerde yaptığı açıklamalar ve çirkin laflarıyla gündemden düşmeyen Can Yaman’a ilk tepki, yakında yayına başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut’tan geldi. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, Yaman’ın çizmeyi aştığını söyledi.

Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.

Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz” dedi.