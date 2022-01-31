Yeşim Salkım doğalgaz faturasına isyan etti

Bitmek bilmeyen zam yağmuruna ünlü isimlerden de tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak evinde battaniye altında otururken video çeken Yeşim Salkım da, yapılan zamlara isyan etti. Doğalgaz faturasının 2 bin 200 lira geldiğini belirten Salkım, "Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta falan mıyız?" dedi.

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Türkiye, yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru ile yaşamaya devam ediyor.

Doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar sonrası gelen kabarık faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi.

Seray Sever, Gülse Birsel, Gökhan Özoğuz ve Oğuzhan Uğur’dan sonra bir paylaşım da Yeşim Salkım’dan geldi.

“BATTANİYELERLE OTURUYORUZ”

Evinde battaniye altında otururken video çeken Salkım zamlardan sonra evde tek bir lamba yaktığını belirterek “Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz” dedi.

“BU ZAMLAR NEDİR YA?”

Açıklamasının devamında doğalgaz faturasının 2 bin 200 lira geldiğini açıklayan Salkım, “Türkiye’den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta falan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya” ifadelerini kullandı.

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