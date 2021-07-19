Yunanistan’ın efsane şarkıcısı Tolis Voskopoulos yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın dünyaca ünlü efsane şarkıcılarından ve pentagramın kralı olarak bilinen 81 yaşındaki Tolis Voskopoulos yaşamını yitirdi. Pire’de doğan ve ailesinin 12 çocuğundan biri olan Voskopoulos ilk önemli başarısını 1963 yılında çektiği sinema filmi ve ardından unutulmaz besteci Lykourgos Markeas’ın ‘Adım Adım’ şarkısıyla yaptı. Ardından dünyaca ünlü film müzikleri ve plakları 300 binin üzerinde satış yaparak rekor kırdı.

PLAKLARI YOK SATIYORDU

Evli ve bir çocuk babası şarkıcı, besteci, tiyatro oyuncusu Voskopoulos’un 35 yıldan fazla bir süredir, fanatik hayranlar tarafından toplanan plaklarının piyasada tamamen tükendiği belirtildi. En çok sevilen şarkıları arasında ise “İki kalp”, “Ay üstümde”, “Ama ben birini seviyorum”, “Ve sen gideceksin”, “Bıçak tatlı acıtıyor”, “Erkekler çok konuşmaz”, “Sağlıklı olsun” gibi başarılı şarkılar onun”, “Kardeşlerim, serseriler, kuşlar”,”Tekrarlanamaz”,”Rüyamız kaybolmadan önce”,”Kırlangıçların Akışı”,”Çingeneler senin hatırına”, “Kulaklarımda pire”,”Aşk bana bir hayat borçlu” yer alıyor.

YUNANİSTAN MÜZİK DÜNYASININ PRENSİYDİ

2000 yılında, Yunan müzik dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle POP CORN Ödülü’nü alan ve müzik dünyasının prensi olarak anılan Voskopoulos, 2005 yılında Korfu kalesinde 5 bin kişiye şarkı söyledi ve konserden elde edilen gelir hayır kurumlarına bağışladı. Bugüne kadar yüze yakın sinema ve tiyatroda rol aldı.

DOĞDUĞU VE BÜYÜDÜĞÜ KENTE GERİ DÖNDÜ

2013 yılında Tolis Voskopoulos doğup büyüdüğü şehir olan Pire’ye döndü. Veakeio Belediye Tiyatrosu’ndaki hareketli bir konserde, biletler tükendiği için erkenden salona girebilmek için toplananlara şarkı söyledi. Gecede sanatçıya, Yunan şarkısına yaptığı katkılardan dolayı Pire Belediye Başkanı Vassilis Michaloliakos tarafından ödül verildi.

Voskopoulos “Doğduğun ve büyüdüğün yer, nerede olursan ol, her zaman ruhunda taşırsın. Sadece Pire’ye döndüğüm, sevdiğim ve çok fazla anım olduğu için duygu ve derin bir sevinç duyuyorum” dedi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Voskopoulos için memleketi Pire’de geniş katılımlı cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.