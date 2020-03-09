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Frig Vadisi’ndeki saklı güzellik Seydiler Peri Bacaları
Frig Vadisi’ndeki saklı güzellik Seydiler Peri Bacaları
Çoğu kaynak tarafından '2. Kapadokya' olarak tanımlanan Frig Vadisi'nde irili ufaklı çok sayıda peri bacası bulunuyor.
Seyahat 9 Mart 2020 - 11:10

Günümüzde Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içerisinde kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntılar ve antik eserleri bünyesinde barındıran Frig Vadisi’nde, jeolojik yapısından kaynaklı olarak en fazla Afyonkarahisar il sınırlarında peri bacalarına rastlanıyor.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Bunlar arasında en etkileyici peri bacası gruplarından biri de şüphesiz Seydiler Peri Bacaları.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

İscehisar ilçesi Seydiler kasabasının içinde ve çevresindeki vadilerde irili ufaklı olarak dağılan çok sayıdaki peri bacasından oluşan bu doğal güzellik, görenleri hayran bırakıyor.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Henüz turizme yeterince açılmayan bölgedeki peri bacaları Afyonkarahisar – Ankara karayolunun biraz içerisinde yer alıyor.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Karayolunda seyahat ederken uzaktan görünse de, peri bacalarının bulunduğu vadilere taşıt ile ulaşmak mümkün olmadığından bu doğa güzelliğini yakından görebilmek için Seydiler kasabasından başlayan bir yürüyüşe çıkmanız gerekiyor.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Patika yolu bile olmayan bu arazide yol almak için rahat kıyafetler, doğa yürüyüşüne uygun ayakkabı, güneşli havalarda önlem olarak şapka ve suyunuzu yanınızda bulundurmanızda fayda var.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Kasabadan vadideki peri bacalarının bulunduğu yerlere ulaşabilmek için 30-45 dakika arası bir yürüyüş yapmanız gerekiyor.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Biraz zorlu bu yolculuğun sonunda yakınına geldiğinizde karşınızda duran manzara ise tüm yorgunluğu unutturacak kadar güzel.

Foto: Abdurrahman Antakyalı/DepoPhotos

Vadinin farklı noktalarına yayılan peri bacalarının yanı sıra, sel sularının neden olduğu, farklı aşınma sürecinde oluşan coğrafi şekiller de oldukça etkileyici.