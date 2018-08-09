Gürcistan gezilecek yerler… Kültürel hazineleri ile Gürcistan gezi rehberi

Kafkasya'nın güneyinde bulunan tarihi ve turistik yerleri ile meşhur Gürcistan'ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik. İşte Gürcistan gezi rehberi...

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Geçmişi Taş Devrine kadar uzanan Gürcistan, güzel doğası ve kültürel hazineleriyle dünyanın benzersiz ülkelerinin başında geliyor. Gürcistan’ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

GÜRCİSTAN GEZİLECEK YERLER

TİFLİS / NARİKALA KALESİ

Tiflis’in en hakim noktalarından birine konuşlandırılan antik bir kaledir. Shuris-tsikhe’nin MS 300’lü yıllarda oluşturduğu kalenin üst tarafında Aziz Nikolas Kilisesi de bulunmaktadır. Farklı uygarlıkların da eline geçen kale, Moğollar tarafından ‘Narin Kale’ olarak isimlendirilmiştir. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde yaşanan deprem felaketinde ağır hasar gören yapı harabeye dönmüştür.

TİFLİS / KARTLİS DEDA HEYKELİ

Kentin sembolü olan anıtsal heykel, Tiflis'in kuruluşunun 1500. yıldönümünde, 1958 yılında Sololaki tepesine dikildi. Gürcü heykeltıraş Elguca Amaşukeli'nin yaptığı alüminyum heykel, yirmi metre yüksekliğinde, Gürcü ulusal giysileri içinde bir kadın figürüdür. Gürcü ulusal karakterinin en iyi sembolize ettiği kabul edilen heykelin bir elinde, dost olarak gelenlere şarap sunmak için büyük bir kâse, diğer elinde, düşman olarak gelenlere karşı kullanmak üzere bir kılıç bulunmaktadır. Gürcüler; Kartlis Ana'nın elindeki kılıçla, ülkeye gelen düşmanları savaşın beklediğini, dostların ise şarapla ve muhabbetle karşılanacağını simgelediğini belirtiyor.

TİFLİS / SAMEBA KATEDRALİ

Görkemiyle Tiflis'in her köşesinden görülen bu devasa kilise 1995 yılında yapılmış, Gürcü dirilişinin ve özgürlüğünün sembolü haline gelmiş. Büyük bir bahçenin ortasına yapılmış Sameba Katedrali, 15 bin kişilik kapasite ve 84 metre uzunluğuyla Tiflis'in ve Gürcistan'ın en büyük kilisesi unvanına sahip.

TİFLİS / CVARİ MANASTIRI

Manastır hacılar için önemli bir yer ve 1994 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinin bir parçası. Cvari, iki ırmağın birleştiği yerden yükselen bir dağın tepesinde muhteşem bir manzaraya sahip.

TİFLİS / ANCHİSKHATİ BAZİLİKA KİLİSESİ

Tiflis halkının en önemli ibadet merkezlerinden biridir. Tiflis tarihinin en değerli yapı taşlarından biri olarak bilinmektedir. MS 6. yüzyıldan günümüze kadar mimari özelliklerini kaybetmeden ulaşan bu harika yapı Tiflis gezinizde göz ardı etmemeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

BATUM / PİAZZA MEYDANI

Piazza Meydanı, şehrin en popüler buluşma noktalarından. Restoranlar, kafeler ve barlarla çevrili 5.700 metrekarelik meydan İtalyan stili mimarisiyle dikkat çekiyor.

BATUM / BATUM ORTODOKS KİLİSESİ

Neo-Gotik mimarisiyle Avrupa'daki örneklerini anımsatan Batum Ortodoks Kilisesi, Gürcü işadamları Zubalashvili Kardeşler'in mali desteğiyle 1898-1902 yılları arasında inşa edilmiş. Üç büyük kubbeye sahip kilise yapımının tamamlanmasının ardından uzun süre Katolik mezhebine ait olmuş. Şehir Sovyet egemenliğindeyken arşiv ve laboratuvar olarak kullanılan dini yapı sonrasında Ortodoks kilisesine çevrilmiş. Günümüzde Batum'un ana katedrali olarak kullanılıyor.

BATUM / ALFABE KULESİ

Batum alfabesinin ve insanının özgünlüğünü temsilen 2010-2012 yılları arasında inşa edilmiş. Kıyı şeridinde bulunan ve yüksekliği 130 metre olan yapının üzerindeki 4 metrelik alüminyum plakalardan yapılmış 33 harf kolay bir şekilde görülebiliyor. Dünyada var olan 13 alfabeden biri olan Gürcü alfabesi adına yaptırılmış kulede restoran ve gözlem evi de bulunuyor.

BATUM / BOTANİK BAHÇESİ

108 hektarlık alan üzerine kurulu bahçe Batum'un 9 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve alanında dünyanın en büyüklerinden birisi olarak anılıyor. Rus botanik uzmanı Andrey Nikolayevich Krasnov tarafından yapımına başlanan bahçe, 1912 yılında resmi olarak açılmış. Botanik bahçesinde, Kafkasya'dan Himalayalar'a, Avusturalya'dan Kuzey Amerika'ya dünyanın bir çok farklı noktasından bitkiler sergileniyor.

BATUM / ALİ VE NİNO HEYKELİ

2007 yılında Gürcü heykeltıraş Tamara Kvesitadze tarafından yapılan anıt, Kurban Said'in dünyaca ünlü romanına atfedilmiş. Müslüman Azeri bir gencin, Hıristiyan Gürcü bir kıza aşkını tasvir eden 7 metre yüksekliğindeki anıt sahil şeridinde yer alıyor. Heykeller kurulan sistem sayesinde her akşam 19' da hareket etmeye başlıyor. 10 dakika farklı açı alarak iç içe geçiyor ve bu iki aşığın ölümsüz aşklarını sembolize ediyor.

BATUM / ASTRONOMİK SAAT

Türünün en eski örneklerinden olan Astronomik Saat, Memed Abashidzade Caddesi üzerindeki eski Gürcistan Milli Bankası binasında bulunuyor. Benzerlerine Prag ve Venedik'te rastlayabileceğiniz saatin en önemli özelliği güneşin, ayın, Zodyak takımyıldızlarının ve gezegenlerin konumlarını belirtmesi. UNESCO Dünya Mirası koruması altında olan saatin bir başka özelliğiyse her saat başında farklı melodilerle çalan çanları.

BATUM / FENER KULESİ

Batum Limanı'nda yer alan 21 metre yüksekliğindeki fener ilk olarak Osmanlılar tarafından 1863 yılında inşa edilmiş. Şehrin Ruslar tarafından ele geçirilmesinin ardından 1878'de yeniden inşa edilen fener kulesi, bugünkü hali Fransız mühendislerin 1882'deki çalışması sonrası ortaya çıkmış.

BATUM / ORTA CAMİİ

Batum'da ayakta kalan tek camidir. 1880 yıllarında diğer 2 cami arasında yapıldığından Orta Camii olarak adlandırılmış. Tüm diğer dini yapılarda olduğu gibi, Sovyet döneminde kapatılmış. 1990'lı yıllarda yenileme çalışmaları yürütülen cami, şimdi Kuran Kursu ve Müftülük binası ile bir arada hizmet veriyor.

BATUM / AZİZ NİKOLA ORTODOKS KİLİSESİ

St. Nicholas Orthodox Church (Aziz Nikola Kilisesi) Piazza Meydanına oldukça yakın bir yerdedir. Osmanlı İmparatorluğu egemenliği döneminde 1865 yılında Yunan topluluğu tarafından yaptırılmış. Osmanlı sultanı kilisede çan olmaması şartıyla inşata izin vermiş. Kilisenin yapımında kullanılan taşlar Trabzon'dan getirilmiş. 1998-1999 yılları arasında iki büyük restorasyon geçiren kilise 2012 yılında tamamen yenilenmiş.