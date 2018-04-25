İstanbul’a yakın piknik yerleri: İşte İstanbul’a yakın hem deniz hem mangal alanları…

İstanbul’a yakın piknik yerleri: İşte İstanbul’a yakın hem deniz hem mangal alanları…

İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek, mangal yapmak istiyorsanız İstanbul'da bir sürü seçeneğiniz var. Biz de bu seçeneklerde en iyilerini İstanbul'un her bir noktasında denk gelecek şekilde seçtik. İşte İstanbul'da piknik yerleri ve bu yerlere nasıl gideceğiniz ile ilgili tüyolar...

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İstanbul’da piknik sezonu açıldı. Mangal ve denizin tadını çıkarmak isteyenler İstanbul’da piknik yapabilecekleri mesire yerlerini araştırmaya başladı bile. Biz de sizler için en doğru adresleri seçtik. Listemizde; Belgrad, Polonezköy, Eyüp, Büyükada, Çatalca ve Beykoz var. İşte nerede? nasıl gidilir? gibi sorularınıza da yanıtlar bulacağınız İstanbul’da piknik yapılacak yerler listemiz…

1. BELGRAD ORMANI

Bisiklete binmek, mangal yakmak, hamakta saatlerce amaçsız yatmak işte ruhunuza iyi gelecek bu ve bunun gibi çeşitli aktiviteleri İstanbul’dan çıkmadan yapabileceğiniz bir adrestir Belgrad. Kuş cıvıltıları arasında göl kenarında yürüyüş yapmak için de uygundur.

Belgrad Ormanı nerede? Nasıl gidilir?

Orman, Bahçeköy girişinin hemen yanındadır ve Bahçeköy’e giden tüm otobüslerle bu güzel ormana ulaşabilirsiniz. En hızlı ulaşım için Hacıosman metrosu sonrası Bahçeköy’e direkt giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Kendi aracınızla gidecekseniz Maslak-Sarıyer yönü üzerinden ormanyoluna girmelisiniz. Yani Sarıyer’e doğru giderken Zekeriyaköy girişinden girip Bahçeköy’e kadar orman içinden gittikten sonra karşınıza Belgrad Ormanı girişi gelecektir.

2. POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Masalsı bir doğa ile Polonezköy’de sabah kahvaltınızı yöresel köy lezzetleriyle tatlandırdıktan sonra uzun yürüyüşlere çıkabileceğiniz bir yerdir. Orman içinde uzun bir yürüyüş parkuru bulunur.

Polenezköy’e nasıl gidilir?

İlk olarak Avrupa yakasında oturuyorsanız Üsküdar'a gitmelisiniz. Üsküdar’dan Beykoz'a giden otobüslere binmelisiniz. Özel araç ile gitmek isteyenler FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Ankara yönüne doğru ilerleyin. Karşınıza Beykoz-Riva-Şile tabelası çıkacak. Burada otobandan ayrılarak Beykoz Riva yönüne doğru ilerlerken tabelaları takip ederek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

3. AZİZ PAŞA MESİRE YERİ

Haftasonunu şehirin sıkıcı havasından kurtularak geçirmek için doğru bir tercihtir. Avrupa Yakası’nın merkezi ilçelerine de yakındır.

Aziz Paşa Mesire Yeri nerede? Nasıl gidilir?

En hızlı gidiş 4 Levent metrosu çıkışından geçen Göktürk Köyü otobüsleri ile yapılır. Eyüp’te bulunan Aziz Paşa Mesire Yeri’ne Mecidiyeköy gibi şehir merkezlerinden de otobüs bulabilirsiniz.

4. BÜYÜKADA

Büyükada içinde Tabiat Parkı olarak da bilinen Dilburnu piknik alanı hem denize girilebilen küçük koyları hem de piknik alanlarıyla meşhur.

Büyükada Mesire Yeri’ne nasıl gidilir?

Kabataş’a özel aracınızla ya da toplu taşıma araçları ile geldikten sonra Adalar vapurlarını kullanarak Büyükada’ya ulaşabilirsiniz. Seferler belirli saat aralıklarında yapıldığı için önceden internetten sorgulamanızı öneririz

5. ÇATALCA PİKNİK VE MESİRE YERLERİ

Burası mangal yapmak için mesire yeri arayan İstanbullular için de ideal bir adres. Akalan, Gümüşpınar, İnceğiz, İhsaniye, Kabakça, Subaşı Çatalça’nın gözde piknik alanlarıdır. Gümüpınar piknik alanında futbol ve voleybol sahasının yanısıra oyun parkuru ve çeşmeler bulunur. Çatalca’nın piknik alanlarında İstanbul’un keşmekeşinden uzak, eşsiz doğa manzarasıyla sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

Çatalca nerede? Nasıl gidilir?

Büyükçekmece, Silivri ve Tekirdağ'a komşu olan Çatalca, İstanbul'un Avrupa yakasında şehir merkezine yaklaşık 55 km uzaklıkta yer alıyor. Çatalca’ya gitmek için Yenibosna’dan kalkan Çatalca otobüslerini kullanabilirsiniz.

6. BEYKOZ GÖKNARLIK MESİRE YERİ

46,5 hektar büyüklüğündeki alanda kendiliğinden yetişen ve en nadide ağaç türlerinden olan Göknarlar, sizi kendine hayran bırakacak. Etrafını saran kestane ağaçları arasında yürüyüş yapabilir ve sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

Beykoz-Göknarlık mesire yerine nasıl gidilir?

Beykoz İlçe merkezine oldukça yakındır. Bu nedenle bulunduğunuz ilçede Beykoz’a giden ulaşım araçları bulunmuyorsa şehir merkezinde bulunan ve Beykoz’a ulaşım sağlayan duraklardan Beykoz otobüslerine binmeniz yeterli olacaktır. Aracınızla gidecekseniz orman yolunu kullanmalısınız.