Prenses Diana’nın ikonik elbisesi 11,4 milyon TL’ye alıcı buldu

Prenses Diana'nın son olarak 1997 yılında özel bir davette giydiği ikonik elbisesi tekrar bir müzayedede satışa çıktı.

Sozcu.com.tr

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36 yaşındayken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana’nın, birçok kez farklı davetlerde ve etkinliklerde giydiği lale biçimli eteği bulunan ve omuzları açıkta bırakan elbisesi, yaklaşık 11,4 milyon TL’ye (604.800 dolar) alıcı buldu.

Cuma günü New York’taki Sotheby’s’de gerçekleşen müzayedede satılan ünlü elbise, Modacı Victor Edelstein tarafından tasarlandı.

DAHA ÖNCE 455 BİN TL’YE SATILMIŞTI

Elbise en son 1997’de, Prenses Diana tarafından bağışlanan 79 elbisenin yer aldığı Christie’s yardım müzayedesinde yaklaşık 455 bin TL’ye (24.150 dolar) satıldı. CNN’nin bildirdiğine göre, satışlar toplu olarak 61 milyon TL’ye (3,25 milyon dolar) ulaştı ve çeşitli AIDS ve kanser kuruluşlarına fayda sağladı.

Cuma günkü müzayedede, ABD eski başkanı John F. Kennedy’nin, Marilyn Monroe’nun ona serenat yaptığı 1962 yılındaki doğum gününe bir bilet ve LeBron James’in 2013 NBA Finalleri’ndeki Miami Heat forması da dahil olmak üzere moda ve eğlence alanından diğer önemli öğeler de yer aldı.

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