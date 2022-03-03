Rusya-Ukrayna savaşı podyumlara yansıdı: Paris Moda Haftası’nda savaş etkisi

Rusya'nın Ukrayna işgali moda dünyasına yansıdı. Paris Moda Haftası 2022'de etkinlikler iptal edilirken, iki ülke arasındaki kriz siparişleri ve markaların konumunu da etkiledi.

Sozcu.com.tr

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Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası’na savaşın gölgesi düştü. Moda Haftası sırasında düzenlenen sosyal etkinlikler iptal ediliyor, yanlış bir vurgu yapma korkusuyla müzikler değiştiriliyor, her zamanki varlıklı Rus kalabalığı geri çekiliyor, çok önemli müşterilerin doğrudan podyumlardan aldığı büyük siparişler kaçıyor.

Savaş, sadece organizasyon ya da katılımcılar üzerinde etkilere de sahip değil; birbirinden önemli dünya markaları yeni aksiyonlar alıyor ve markalarını bu olağan dışı dönem için yeniden konumlandırıyor.

Balenciaga dün Instagram hesabını sildi ve sosyal medya platformlarını savaşla ilgili bilgileri iletmek için kullanma sözü verdi. Markanın yaratıcı yönetmeni Demna Gvasalia, iç savaş patlak verdiğinde 12 yaşındaydı ve memleketi Gürcistan’dan kaçmak zorunda kaldı. Balenciaga 12,5 milyon takipçili Instagram hesabından ve 880 bin takipçili Twitter hesabından Ukrayna bayrağı paylaşarak artık savaşla ilgili bilgilendirmeler yapacağını duyurdu.

Savaşın kasvetli ruh hali podyumlara da uzanıyor. Saint Laurent’in yaratıcı yönetmeni Anthony Vaccarello, Eyfel Kulesi ve aydınlatmalarının fonunda neredeyse tamamen siyah bir koleksiyon sundu ve koleksiyonu geçen hafta aniden ölen babasına ithaf etti.

Danimarkalı tasarımcı Cecilie Bahnsen ise Saint Laurent’in cool koleksiyonundan çok farklı bir vizyon sundu. Volan, şeffaf organze, tül ve kapitone satenden yapılmış hacimli elbiseler, anvelop üstler, gelin beyazı ve bebek pembesi gibi detaylar tercih etti. Bahnsen, ip ve kurdelelerle yumuşatılmış olsa da tamamen siyah parçalara da yer verdi.

Valentino’da 17 yıl geçirdikten sonra Dior’da kreatif direktör olarak çalışmaya başlayan moda tasarımcısı Maria Grazia Chiuri, Dior’un İkinci Dünya Savaşı’nın ardından piyasaya sürdüğü ceket ve etek kombinasyonunun yenilenmiş bir parçasını tanıttı. Takımlardaki yeni olan şey ise hava yastıklarıydı. Kullanıcının düşmesi durumunda etkinleşecek şekilde tasarlanmış hava yastıkları, tasarımlarda dikkat çekti.

Chiuri, ekstrem sporları hedef alan güvenli kıyafetler yaratmak için teknolojiyi kullanan İtalyan bir start-up D-Air Lab ile yaptığı iş birliği hakkında da konuştu: “Teknoloji ve yüksek moda neden aynı şekilde kaynaşmasın. Neden güzellikle birleştirilmesin? Her zaman kıyafetlerin rahat olması gerektiğine inandım. Şimdi bir sonraki adımı atmak istiyorum.”

Moda Haftası’nda ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden tasarımcı Virgil Abloh’a saygı duruşu niteliğinde bir Off-White şovu gerçekleşti.

Ayrıca Rihanna, Serena Williams ve Cindy Crawford gibi birbirinden ünlü isimler de taşıdıkları tasarım kıyafetler ve aksesuarlarla dikkat çektiler.

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