THY’nin yeni personel üniformaları tepki çekti: İtalyan tasarımı…

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Türk Hava Yolları, kabin ekibinin üniformalarını değiştirdi ve kurumun basın müşaviri Yahya Üstün yeni kıyafetleri sosyal medya hesabından paylaştı ve dedi ki: “Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı'nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız.”

Fotoğraflar, ilk baktığınızda sizi bir anlık geçmişe götürüyor ama sadece bir anlık. O sırada her ne kadar içinizden ‘Ne güzel 1960’lar stiline dönmüşler’ diye geçirseniz de kıyafetlere yakından baktığınızda, birbiriyle uyumsuz renkleri gördükçe hayal kırıklığına uğruyorsunuz…

Bir başka hayal kırıklığı ise bu tasarımların İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya yaptırılmış olması… Zira biliyorum ki, işinin hakkını verecek profesyonel bir şekilde tasarlayacak pek çok Türk tasarımcı bulunabilirdi. Muhtemelen Bilotta’yı seçmelerindeki en büyük nedenlerden biri, kendisinin zaten hava yolları şirketleriyle çalışıyor olması…

THY Dilek Hanif’ten 2012 yılında personel kıyafetlerinin yeniden tasarlanmasını istemişti. Ama o dönem ne olduysa Hanif ve THY çalışmaktan vazgeçti. Yıllar sonra ise Hanif hakkında pek çok şey yazıldı. Ünlü moda tasarımcısı da hakkında çıkan dedikodulara dur demek için açıklama yaptı ve o zaman hazırladığı kıyafetleri gösterdi. Aslında keşke şimdi de Hanif ile çalışsalardı. Zira hazırlanmayan kıyafetler şimdiye nazaran oldukça modern bir tarzda tasarlanmış…

Bugün çıkan bir yazıda bu üniformalar için çok uğraşıldığı, host ve hosteslerin içinde rahat etmeleri için tasarlandığı, kumaşlarının özel olduğu yazıldı. Aslında özel olan pek bir şey yok gibi ortada. Örneğin Bilotta, yakın bir zamanda Alitalia için de kıyafetler tasarladı. Tasarımlara baktığınızda bizim kıyafetlerle tek farkı renkleri… E haliyle ülkeler farklı olunca renkler de farklı olmalı değil mi? Böylece ‘Kopyala yapıştır’ deme hakkı da ortadan kalkıyor…

Bir eleştirimiz de tercih edilen antrasit opak çoraplara, nene ayakkabısına benzeyen ayakkabılara ve eski okul çantalarına benzeteyen kol çantaları için olacak… En azından bu renklerden ve modellerden vazgeçilirse, gri elbise, kırmızı etek ceket takımları gerçekten çok şık. Ama gri pantolon kırmızı ceket, gri etek kırmızı ceket için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz…