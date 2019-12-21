10 yaşındaki piyanist, uluslararası ödül aldı

Bursalı 10 yaşındaki Arya Su Gülenç, uluslararası piyano yarışmasında 2'ncilik ödülü aldı. "Genc Yetenekler" projesi kapsamında eğitimine devam eden genç piyanist, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 7. Uluslararası César Franck Piyano yarışmasında ikincilik ödülünü kazandı. Gülenç'in piyanist Fazıl Say'ın piyanosu ile çalıştığı öğrenildi.

Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimine devam eden Bursalı genç piyanist Arya Su Gülenç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 7. Uluslararası César Franck Piyano yarışmasında ikincilik ödülünü kazandı. 25 ülkeden toplam 50 piyanistin katıldığı yarışmada Gülenç, 10 yaş kategorisinde ülkemizi temsil etti.

SAY’IN PİYONASI İLE ÇALIŞIYOR

J.Claude Vanden Eynden, Vincenzo Balzani, Andreas Frölıch ve Philippe Raskin gibi önemli pedagoglardan oluşan jürinin takdirini kazanan Gülenç, şubat ayında New York Crescendo Uluslararası Yarışması'nda birincilik ödülü almış ve dünyaca ünlü salon Carnegie Hall'da performans sergilemişti.

Rusya, İtalya ve Almanya’nın katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilikleri olan, geleceğin Önemli piyanistleri arasında gösterilen Arya Su, ÇEV Sanat Kurulu üyesi ülkemizin önemli piyanisti Fazıl Say'ın ÇEV Sanat Enstrüman Fonuna bağışladığı piyano ile çalışmalarını sürdürüyor.

“ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON”

Gülenç'in piyano öğretmeni Yıldız Aslanova, Arya Su'nun uluslararası yolculuğunda bu başarının ciddi bir kazanım olduğunu belirterek, bundan sonraki çalışmalarında bu başarının önemli bir motivasyon unsuru olacağını belirtti. Bursa Mithatpaşa İlkokulu 4. sınıfta eğitimine devam eden Arya Su Gülenç, 13 Ocak tarihinde ÇEV Sanat Genç Yetenekler Konseri kapsamında Zorlu performans sanatları merkezinde performans sergileyecek.