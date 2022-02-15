Adana, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 10’uncusuna hazırlanıyor

Bu yıl 10'uncu kez 23-27 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri belli olmaya başlarken, bu etkinliklerle coşku iki yılın ardından tekrar Adana sokaklarına taşınacak.

Mehmet SERBES

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Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğini taşıyan Portakal Çiçeği Karnavalı 23 Mart’ta başlayacak ve 26 Mart’ta resmi açılış, kostümlü kortej ile Haluk Levent’in sahne alacağı konser gerçekleştirilecek. Bunun yanında birbirinden renkli kostümleriyle çeşitli koroların ve sanatçıların konserleri de karnaval coşkusunu zirveye taşıyacak.

Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçe’yi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro’ya yine Japonya’dan Hikaru Wabita eşlik edecek.

27 Mart’ta sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile ilgi çekici projeler de yer alacak.

Portakallı Lezzetler Yarışması, Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Su Korteji, TJK Pony Club ve KindyRoo Çocuk etkinlikleri, Uluslararası tanıtım standları, Gastronomi Fikir Kulübü’nün Hızlı Dürüm Yeme Yarışması ve Mutfak Workshop’u ile TJK Portakal Çiçeği Koşusu karnavalda düzenlenecek etkinlikler arasında yer alacak.

“MUHTEŞEM DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLANIYORUZ”

Karnaval Komitesi’nden yapılan açıklamada her yıl nisan ayında düzenlenen karnavalın ramazan ayına denk gelmesiyle bu yıl 23-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

“2 yıl aradan sonra tekrar Adana sokaklarında buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Biz buna muhteşem dönüş adını verdik. Karnavala katılmak üzere başka illerden ve yurt dışından gelmeyi planlayanlara ve Adana halkına coşkuyla kutlanacak bir karnaval ortamı sunmayı planlıyoruz.”

“Siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalına sahip olmak bu açıdan gurur verici. Bu gurur 10. yılında Adana’nındır. Karnaval, moral ve motivasyonun yanında kente de ekonomik anlamda büyük katkı yapmış ve bir turizm hareketine dönüşmüştür. Kentimizin güzel enerjisiyle bu karnaval çok daha farklı yerlere gelecektir. Bu birlikteliğin ruhumuza iyi geleceğine, motivasonumuzu daha da artıracağına yürekten inanıyoruz.”